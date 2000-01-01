27.03 14:44 MIGnews.com

Общественный транспорт подешевеет на десятки процентов

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С завтрашнего дня, 28 марта, пассажиры междугородних маршрутов смогут воспользоваться удешевленными тарифами на проезд - как на автобусе, так и на поезде. Снижение цен на десятки процентов станет возможным в рамках тарифной реформы, инициированной министром транспорта и разведки Исраэлем Кацем.Глава транспортного ведомства заявил: "Распространение тарифной реформы и на междугородние поездки привлечет новых пассажиров, позволив пользователям общественного транспорта значительно снизить расходы на проезд на десятки процентов при приобретении месячного или однодневного проездного билета. При этом они смогут осуществлять пересадки, как на территории мегаполисов, так и за их пределами, на разные виды общественного транспорта: автобус, поезд, трамвай, а в ближайшем будущем и маршрутные такси".Кац добавил, что благодаря реформе, ежемесячно экономия для каждой семьи может составить несколько сотен шекелей.В рамках реформы вводится новый междугородний однодневный проездной билет ("хофши йоми"). Этот абонемент на проезд позволяет совершать поездку на разных видах общественного транспорта (автобус, поезд, трамвай, Метронит, а вскоре и маршрутные такси). Приобретая этот билет, пассажиры смогут осуществлять свободную поездку внутри мегаполисов и между ними без ограничений, на протяжении всего дня.Кац подчеркнул, что распространение реформы на междугородние поездки сократит социальный разрыв и значительно снизит дороговизну жизни для пассажиров, а также повысит спрос на услуги общественного транспорта. "Благодаря реформе, пассажир сможет выбрать для себя, каким видом общественного транспорта ему удобней воспользоваться", - заявил глава транспортного ведомства.Новые скидки можно будет получить при приобретении однодневного или месячного междугороднего проездного абонемента на проезд ("хофши йоми" или "хофши ходши"). Их действие распространится на поездку на поезде и на автобусе по все стране (кроме Эйлата и ха-Арава).Например, с завтрашнего дня можно будет приобрести однодневный билет Тель-Авивский - Иерусалимский мегаполисы. Однодневный абонемент на проезд из населенных пунктов Тель-Авивского в населенные пункты Иерусалимского мегаполиса, на протяжении всего дня, на разные виды общественного транспорта (автобус, поезд, трамвай, а в будущем и маршрутные такси), внутри населенных пунктов мегаполиса и между ними, будет стоить всего 32 шекеля 50 агорот. Отметим, что сегодня за поездку в оба конца по маршруту Тель-Авив - Иерусалим и 4 поездки по городу пассажир платит 55 шекелей 60 агорот. Иными словами, речь идет об экономии более 40% для пассажира.С завтрашнего для будет доступен аналогичный билет по маршруту Беэр-Шевский и Тель-Авивский мегаполисы, для передвижения без ограничений на протяжении всего дня на различных видах общественного транспорта - на территории этих двух мегаполисов и между ними. Такой абонемент на проезд от Димоны на юге и до Натании на севере страны будет стоить всего 37 шекелей 50 агорот. По этому билету среди прочего можно будет осуществлять поездку между такими населенными пунктами, как Ашкелон, Кирьят - Гат, Ашдод, Кирьят - Малахи, Сдерот, Нетивот, Офаким, Арад, Димона, Иерухам, Реховот, Ришон ле-Цион, Модиин, Элад, Рош ха-Аин, Ход ха-Шарон, Герцлия, Раанана, Тира, Натания и населенные пункты Гуш-Дана. Удешевление на проезд составит около 40%. На сегодняшний день поездка в оба конца между этими мегаполисами и 4 поездки по городу стоит 53 шекеля 60 агорот.Аналогичный однодневный билет из населенных пунктов Хайфского мегаполиса в населенные пункты Тель-Авивского мегаполиса, от Нагарии до Ашдода, на протяжении целого дня, для проезда на всех видах общественного транспорта (автобус, поезд, Метронит), внутри городов мегаполиса и между ними, обойдется пассажиру всего в 40 шекелей. По этому билету среди прочего можно будет осуществлять поездку между такими населенными пунктами, как Маалот, Акко, Нагария, Кармиэль, Хайфа и Крайот, Нацерет, Йокнеам, Хадера, Натания, Раанана, Герцлия, Рош ха-Аин, Модиин, Реховот, Ашдод, Ган-Явне и населенные пункты Гуш-Дана. Речь идет о скидке в 60%. Сегодня такая поездка обходится пассажиру в 99 шекелей (поездка в оба конца между этими мегаполисами и 4 поездки по городу).Цена на однодневный билет на проезд на более короткие расстояния между мегаполисами будет варьироваться от 18 до 21,5 шекеля. Проезд из Ашкелона и Кирьят-Гата в населенные пункты Беэр - Шевского мегаполиса по однодневному билету будет стоить всего 18 шекелей.Проезд по однодневному билету на относительно короткие расстояния, как например из Афулы и Бейт-Шеана до Южной части Голанских высот и населенных пунктов в районе озера Кинерет, населенные пункты Вади Ара (Ирон) и Хадера, и между Ашкелоном и Кирьят-Гатом в относительно близко расположенные населенные пункты Гуш-Дана, на всех видах общественного транспорта будет стоить всего 21,5 шекелей.Однодневный абонемент для поездок по всей стране от Кирьят – Шмона до Мицпе-Рамон (кроме Эйлата и Арава), который будет введен в рамках реформы, на проезд на разных видах общественного транспорта, будет стоить всего 60 шекелей. Этот билет позволит в течение одного дня совершить поездку по всей стране на разных видах общественного транспорта (автобус, поезд, трамвай, Метронит).Реализация тарифной реформы началась в январе 2016 года, и включает в себя три этапа. На первом этапе были выделены четыре центральные тарифные зоны: Большой Тель-Авив, Большая Хайфа, Большая Беэр-Шева, Большой Иерусалим. Далее реформа была расширена на всю страну. Теперь реформа распространится на междугородние тарифы на все города страны (кроме ха-Арава и Эйлата).Напомним, что через год после внедрения первого этапа тарифной реформы был отменен НДС на все внутригородские и междугородние тарифы на проезд на общественном транспорте. Завтра, 28 марта, будет внедрен последний этап реформы тарифов на междугородние поездки. Речь идет о значительном снижении расходов на проезд для пассажиров на разных видах общественного транспорта.Однодневный (суточный билет) может быть приобретен и использован с момента начала и до окончания работы транспортного сообщения в той или иной тарифной зоне.