28.03 01:45 MIGnews.com

Саудовская Аравия напечатает на 3D-принтерах 1,5 млн. домов

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Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд лично посетил Китай, чтобы подписать документы и дать старт совместному проекту китайской компании-производителя промышленных 3D-принтеров WinSun и арабского девелопера AL Mobty по постройке жилья. Все здания будут построены из деталей, изготовленных с помощью технологии 3D-печати. Стоимость оборудования (100 принтеров) составит около 1,5 миллиардов долларов.Проблема нехватки жилищного фонда в королевстве стоит остро и в ближайшие годы, по оценкам специалистов, будет только усугубляться, поэтому правительство обращается к современным технологиям, позволяющим быстро и недорого возводить дома. Детали проекта не разглашаются, но, по некоторым сведениям, AL Mobty планирует построить полтора миллиона жилых домов, или 30 миллионов квадратных метров жилья.Компания WinSun уже выполнила в Дубае несколько демонстрационных проектов, в том числе 3D-печатный пятиэтажный дом и офисное здание. Последнее было построено всего за 17 суток.