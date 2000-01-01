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Саудовская Аравия напечатает на 3D-принтерах 1,5 млн. домов | Фото: Thinkstock28.03 01:45   MIGnews.com

Саудовская Аравия напечатает на 3D-принтерах 1,5 млн. домов

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд лично посетил Китай, чтобы подписать документы и дать старт совместному проекту китайской компании-производителя промышленных 3D-принтеров WinSun и арабского девелопера AL Mobty по постройке жилья. Все здания будут построены из деталей, изготовленных с помощью технологии 3D-печати. Стоимость оборудования (100 принтеров) составит около 1,5 миллиардов долларов.

Проблема нехватки жилищного фонда в королевстве стоит остро и в ближайшие годы, по оценкам специалистов, будет только усугубляться, поэтому правительство обращается к современным технологиям, позволяющим быстро и недорого возводить дома. Детали проекта не разглашаются, но, по некоторым сведениям, AL Mobty планирует построить полтора миллиона жилых домов, или 30 миллионов квадратных метров жилья.

Компания WinSun уже выполнила в Дубае несколько демонстрационных проектов, в том числе 3D-печатный пятиэтажный дом и офисное здание. Последнее было построено всего за 17 суток.
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