27.02 08:14 MIGnews.com

Отчет: все больше ультраортодоксов и арабов в сфере хай-тек

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Израильские стартапы нанимают все большее число ультраортодоксальных и арабских рабочих. Тем не менее, технологический сектор все больше ориентируется на технические рабочие места, пишет Haaretz.Отчет от тенденциях в сфере высоких технологий был опубликован Управлением по инновациям Израиля Министерства экономики и неправительственной организацией Start-Up Nation Central, а также на опросе, проведенном органами среди 341 высокопоставленных лиц.В технических компаниях работают 90 000 человек, что составляет около одной трети отрасли. В отчете обнаружены несколько основных тенденций.Во-первых, это приток иностранных техгигантов, которые стремятся нанимать программистов, не обязательно принося пользу национальному рынку труда в целом. В докладе говорится, что сектор высоких технологий здесь все в большей степени основывается на технических работниках. Около 63% работников имеют техническую специальность в израильских хай-тек компаниях.Еще одна тенденция, обнаруженная в докладе, заключается в том, что работники имеют высокую тенденцию к смене места работы. Процент работников, решивших поменять работу, составил 10,2%.