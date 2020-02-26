Moody's: коронавирус давит на экономический рост Италии
Темпы роста итальянской экономики в этом году из-за эпидемии коронавируса нового типа могут составить менее 0,5%. Сейчас эксперты оценивают долгосрочный суверенный рейтинг Италии на уровне Baa3, прогноз стабильный.
Как говорится в докладе агентства, Италия оказалась наиболее пострадавшим от опасной инфекции европейским государством.
"Вспышка коронавируса еще сильнее ухудшает и без того слабые перспективы роста итальянской экономики и увеличивает риск скатывания Италии в рецессию", - отмечают аналитики, пишет Ansa.