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28.02 09:46   MIGnews.com

Moody's: коронавирус давит на экономический рост Италии

Темпы роста итальянской экономики в этом году из-за эпидемии коронавируса нового типа могут составить менее 0,5%. Сейчас эксперты оценивают долгосрочный суверенный рейтинг Италии на уровне Baa3, прогноз стабильный.

Как говорится в докладе агентства, Италия оказалась наиболее пострадавшим от опасной инфекции европейским государством.

"Вспышка коронавируса еще сильнее ухудшает и без того слабые перспективы роста итальянской экономики и увеличивает риск скатывания Италии в рецессию", - отмечают аналитики, пишет Ansa.


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