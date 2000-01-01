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Фото: pixabay27.02 17:56   MIGnews.com

Израиль признан налоговым раем для богачей

С момента принятия так называемого "закона Мильчена" Израиль превратился в одну из самых привлекательных стран для лиц, не желающих платить налоги.

Об этом заявил глава налогового управления Израиля Моше Ашер, сообщает во вторник, 27 февраля Walla.

"Аналогичной ситуации нет ни в одной из стран мира, входящих в организацию экономического сотрудничества и развития (OECD)", - отметил Ашер во время заседания комиссии Кнессета по государственному контролю, инициировано председателем комиссии Шелли Яхимович ("Сионистский лагерь").

По его словам, члены организации требуют от Иерусалима изменить "закон Мильчена", так как он не позволяет вести реальную борьбу с незаконным отмыванием средств.

Ранее сообщалось, полиция подозревает, что в обмен на получение ценных подарков Нетаниягу по просьбе Мильчена продвигал законопроект о налоговых льготах для "возвращающихся израильтян", которые долгое время жили за границей и переезжают обратно в Израиль, поскольку этот закон сэкономил бы Мильчену миллионы шекелей.
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