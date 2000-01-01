27.02 11:35 MIGnews.com

Нидерланды планируют выйти из еврозоны

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Парламентская оппозиция Нидерландов запросила отчет о том, выгодно ли стране выйти из зоны европейской валюты. Как сообщает The Independent, общее обсуждение данного вопроса пройдет после всеобщих выборов, которые состоятся в следующем месяце – 15 марта.Представитель "Христианско-Демократического призыва" Питер Омтзигт заявил, что проблемы с европейской валютой не решены. Он добавил, что общее обсуждение, "это возможность для нас всех смотреть вперед".Кроме этого он подчеркнул, что крайне низкая процентная ставка, которая установлена Европейским банком, наносит ущерб голландским вкладчикам.Во многих европейских странах нарастает критика Евросоюза, и популистские партии надеются использовать это для победы на выборах.