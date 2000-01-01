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Мальта купила квоты на зеленую энергию 28.01 15:55   MIGnews.com

Мальта купила квоты на зеленую энергию

Эстония подписала договор, по которому продаст Мальте статистические квоты на возобновляемую энергию на сумму 2 миллиона евро.

По словам министра экономики и коммуникаций Эстонии Таави Ааса, соглашение имеет большое значение, прежде всего, по той причине, что в ЕС заключают крайне мало сделок с квотами на "зеленую" энергию, и две из трех проведенных операций осуществила Эстония.

Поскольку доля возобновляемой энергии в эстонском энергобалансе превышает установленные ЕС минимальные значения, Эстония начала продавать этот статистический избыток другим странам.

Первая подобная сделка была ранее заключена с Люксембургом, а вторая - подписана в пятницу с Мальтой, пишет TimesOfMalta.

По словам министра, продолжаются переговоры о продаже квот и с другими странами-членами ЕС.

Заключенный с Мальтой договор предусматривает покупку статистической квоты объемом 100 гигаватт-часов на общую сумму 2 миллиона евро. Договор был заключен на гибких условиях, которые позволяют Мальте увеличить или уменьшить объем в пределах одной пятой.

Куплю-продажу квот на возобновляемую энергию поддерживает Европейский Союз, чтобы страны ЕС могли совместно и эффективно достигать целей в области возобновляемой энергии по такому принципу, что энергию следует производить там, где для этого есть наилучшие условия и возможности.


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