27.01 18:35 MIGnews.com

Население Германии достигло рекордов из-за притока беженцев

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Население Германии достигло рекордного уровня во многом благодаря притоку беженцев. Согласно официальной статистике на данный момент в стране проживает 82, 2 млн. человек. В 2016 году в страну приехало 750 тысяч человек, а это больше, чем тех, кто решил покинуть Германию.За период с 1972 по 2017 год в Германии родилось примерно на 5 миллионов человек меньше, чем умерло. В свою очередь улучшение экономической ситуации в стране нуждается в огромном количестве рабочих. А это может быть достигнуто за счет притока мигрантов.Ранее правительство Германии сообщило, что за прошлый год в страну прибыло всего 280 тысяч мигрантов. Это в свою очередь более чем на 600 тысяч меньше, чем годом ранее.Германия стала конечным этапом их миграции после того как канцлер Ангела Меркель объявила политику открытых дверей в отношении беженцев, пишет Би Би Си.