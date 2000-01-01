Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Coca-Cola Israel оштрафована Антимонопольным управлением | Фото:26.12 10:09   MIGnews.com

Coca-Cola Israel оштрафована Антимонопольным управлением

На этой неделе Coca-Cola Israel бязали выплатить штраф в размере нескольких десятков миллионов шекелей от Антимонопольного управления Израиля за ограничение продаж конкурирующих безалкогольных напитков.

Компания, которая управляет деятельностью Coca-Cola на местном уровне, получила штраф в 36 миллионов шекелей (10,36 миллионов долларов США) во время слушаний во вторник, 24 декабря. Штраф был уменьшен с первоначальных 62 миллионов шекелей (17,85 миллионов долларов США).

Власти обвинили компанию в том, что она использовала свое монопольное положение на рынке безалкогольных напитков. Компания отказывала в показе конкурирующих товаров в холодильниках, которые он поставлял розничным торговцам, а также пыталась заставить изъять холодильники конкурентов.

Помимо это, было установлено, что компания нарушила условия соглашения о слиянии с компанией по производству минеральной воды Neviot. Это третий подобный случай, с которым сталкивается компания. Антимонопольный орган однако отказался от некоторых утверждений и уменьшил штраф на десятки миллионов шекелей.

"Мы убеждены, что к концу разбирательства по этому решению все претензии к компании будут отменены, равно как и санкции против нее", - сказали в компании.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:20
Шофер автобуса врезавшегося в остановку был за рулем 8 часов
11:16
Саар: судьбоносный день для "Ликуда" и Израиля
10:51
В Нацерете размыло стену и она рухнула на автомобили
10:30
В Ашдоде на берег штормом выбросило сухогруз  
09:54
На Рождество во Франции неизвестные устроили стрельбу
09:48
Вдова убитого в Хар Хома: Сосед грозил его зарезать
09:45
Израильские ученые нашли способ борьбы с волчанкой
09:25
В "Ликуде" начались праймериз: 116 000 избирателей
09:13
Лапид: поздравляю Лицмана - "победителя" выборов в Ликуде
09:03
115 мм осадков в Кармиеле, 3 мм - в Иерусалиме
08:52
В Мексике проснулся один из самых опасных вулканов
08:41
Атака на иранскую базу в Сирии: 5 погибших
08:14
Иерусалим - самое быстрорастущее туристическое направление
07:36
Израиль: Число просителей убежища из России выросло в 10 раз
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus