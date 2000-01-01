26.12 10:09 MIGnews.com

Coca-Cola Israel оштрафована Антимонопольным управлением

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На этой неделе Coca-Cola Israel бязали выплатить штраф в размере нескольких десятков миллионов шекелей от Антимонопольного управления Израиля за ограничение продаж конкурирующих безалкогольных напитков.Компания, которая управляет деятельностью Coca-Cola на местном уровне, получила штраф в 36 миллионов шекелей (10,36 миллионов долларов США) во время слушаний во вторник, 24 декабря. Штраф был уменьшен с первоначальных 62 миллионов шекелей (17,85 миллионов долларов США).Власти обвинили компанию в том, что она использовала свое монопольное положение на рынке безалкогольных напитков. Компания отказывала в показе конкурирующих товаров в холодильниках, которые он поставлял розничным торговцам, а также пыталась заставить изъять холодильники конкурентов.Помимо это, было установлено, что компания нарушила условия соглашения о слиянии с компанией по производству минеральной воды Neviot. Это третий подобный случай, с которым сталкивается компания. Антимонопольный орган однако отказался от некоторых утверждений и уменьшил штраф на десятки миллионов шекелей."Мы убеждены, что к концу разбирательства по этому решению все претензии к компании будут отменены, равно как и санкции против нее", - сказали в компании.