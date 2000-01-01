26.12 16:09 MIGnews.com

Тель-Авив: Cofix стал продавать дороже пяти шекелей

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Сеть дешевых киосков и магазинов Cofix, работавшая по принципу “продаем все по пять шекелей” отказывается от собственного правила.По сообщению израильской газеты Гаарец, руководство компании пришло к выводу о том, что израильские потребители - “рабы брендов” и не будут покупать более дешевые альтернативы.В ближайшие недели сеть запускает пилотный проект, в рамках которого будут продаваться товары в рамках фиксированных цен - 10,20 и 25 шекелей за штуку. Будут открыты два магазина - на улицах Бен-Йехуда и Алленби в Тель-Авиве.Магазины будут предлагать фирменные товары по фиксированным ценам: оливковое масло по 25 шекелей за бутылку, туалетную бумагу Молетт по 25 шекелей за 32 рулона, корнфлекс Кариот по 25 шекелей, красное вино Сегель по 20 шекелей за бутылку, концентрат фруктового сока Витаминчик по 10 шекелей за пачку и т.п.