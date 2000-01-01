Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











PepsiCo расширяет бизнес в Израиле | Фото:26.11 16:59   MIGnews.com

PepsiCo расширяет бизнес в Израиле

PepsiCo, которая приобрела в прошлом году израильского производителя газированной воды SodaStream, планирует расширить завод компании на юге Израиля.

Расширение на 92 миллиона долларов позволит предприятию нанять еще 1000 рабочих. В настоящее время на заводе, расположенном недалеко от Рахата, работает 1500 человек. Арабы-бедуины из окрестностей составляют треть рабочей силы.

Семьдесят четыре сотрудника - палестинцы с Западного берега, которые работали в SodaStream, когда завод базировался на Западном берегу. Он закрылся под международным давлением. PepsiCo приобрела SodaStream за 3,2 миллиарда долларов в августе 2018 года.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:56
Опрос: Ямина не пройдет в Кнессет
17:34
Бельгийская полиция провела хакерскую атаку против сайтов ИГ
17:16
"Ликуд" предлагает ускоренные выборы
16:38
Нетаниягу и Эдельштейн призвали к единству
16:17
Во время землетрясения в Албании пострадали десятки человек
16:00
Кац: Гидеон Саар переступил красную черту
15:40
Египет не приемлет диктата
15:17
Организаторы ралли: мы против прокуроров, а не за Нетаниягу
15:10
В Британии продолжают искать пропавший с радаров самолет
14:39
На Западном берегу начались массовые демонстрации
14:07
Шакед призвала предотвратить выборы: левые придут к власти
14:01
Конфликт между Турцией и США выходит на новую стадию
13:28
Либерман: Нетаниягу формирует коалицию с ХАМАСом
13:21
Убийцу-историка Соколова могут упрятать в Матросскую тишину
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus