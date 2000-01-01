26.11 16:59 MIGnews.com

PepsiCo расширяет бизнес в Израиле

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PepsiCo, которая приобрела в прошлом году израильского производителя газированной воды SodaStream, планирует расширить завод компании на юге Израиля.Расширение на 92 миллиона долларов позволит предприятию нанять еще 1000 рабочих. В настоящее время на заводе, расположенном недалеко от Рахата, работает 1500 человек. Арабы-бедуины из окрестностей составляют треть рабочей силы.Семьдесят четыре сотрудника - палестинцы с Западного берега, которые работали в SodaStream, когда завод базировался на Западном берегу. Он закрылся под международным давлением. PepsiCo приобрела SodaStream за 3,2 миллиарда долларов в августе 2018 года.