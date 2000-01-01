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Дефицит сливочного масла в Израиле: что происходит | Фото:26.10 13:36   MIGnews.com

Дефицит сливочного масла в Израиле: что происходит

Представители производителей сливочного масла в Израиле попытались объяснить дефицит необходимого на кухне продукта на полках магазинов.

В ситуации разбирались журналисты The Times of Israel.

В частности, уточняется, что масло отечественной фирмы "Тнува" исчезает с полок еще утром или вообще не появляется на полках магазинов. В сети бытует много мнений по поводу причины дефицита. Некоторые связывают ситуацию с политикой.

Специалисты утверждают, что это "сложный" вопрос, а в недостатке масла виноваты жаркая погода и тенденции потребления продуктов.

По словам представителя Департамента молочной промышленности, летом коровы производили меньше молока, потому в "Тнуве" просто не хватало сырья.

"Единственной причиной нехватки сливочного масла в Израиле является недостаток жира в молочной промышленности, которую контролирует государство, определяющее квоты на молоко на рынке", — заявили в "Тнуве".

Также дефицит объясняется мировыми ценами на продукт, которые выросли почти вдвое – почти 4 тыс. долларов за тонну. Тем временем, цена на масло в Израиле пока не поменялась.


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