Дефицит сливочного масла в Израиле: что происходит

В частности, уточняется, что масло отечественной фирмы "Тнува" исчезает с полок еще утром или вообще не появляется на полках магазинов. В сети бытует много мнений по поводу причины дефицита. Некоторые связывают ситуацию с политикой.
Специалисты утверждают, что это "сложный" вопрос, а в недостатке масла виноваты жаркая погода и тенденции потребления продуктов.
По словам представителя Департамента молочной промышленности, летом коровы производили меньше молока, потому в "Тнуве" просто не хватало сырья.
"Единственной причиной нехватки сливочного масла в Израиле является недостаток жира в молочной промышленности, которую контролирует государство, определяющее квоты на молоко на рынке", — заявили в "Тнуве".
Также дефицит объясняется мировыми ценами на продукт, которые выросли почти вдвое – почти 4 тыс. долларов за тонну. Тем временем, цена на масло в Израиле пока не поменялась.