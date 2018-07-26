Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com












Цукерберг может опуститься в рейтинге богатейших людей 26.07 07:37   MIGnews.com

Цукерберг может опуститься в рейтинге богатейших людей

Квартальный отчет и вовсе не оптимистичные прогнозы аналитиков обвалили стоимость акций Facebook - Марк Цукерберг лишился $16,8 млрд.

Как известно, чистая прибыль компании составила $5,12 млрд по сравнению с $3,89 млрд за аналогичный период 2017 года. Только вот размер выручки за квартал - $13,04 млрд (ниже ожидаемого).

Финдиректор Facebook Дэвид Вейнер рассказал, что общие темпы роста выручки продолжат замедление во второй половине 2018 года. То есть, темпы роста будут ниже в третьем и четвертом квартале по сравнению с предыдущими отчетными периодами, пишет РБК.

Продолжение снижения стоимости акций после открытия торгов в четверг, 26 июля, чревато тем, что Цукерберг потеряет 3-юпозицию в списке богатейших людей планеты по версии Bloomberg и займет на 6-е.

Третье место он получил всего несколько недель назад, в начале июля. Его состояние было оценено в $81,6 млрд, но на фоне роста стоимости принадлежащих активов к 25 июля состояние Цукерберга увеличилось уже до $86,6 млрд.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:08
Гилад Эрдан: Асад - враг, и мы его не любим
08:47
Россия поблагодарила Израиль за ликвидацию террористов ISIS
08:32
ХАМАС объявил "высшую степень боеготовности"
08:18
Рыдающая шведка спасла афганца от депортации  
08:17
Мать раненого офицера: случилось чудо
08:07
"Евровидение" в Израиле оказалось под угрозой срыва
07:31
Белый дом: мирный план Трампа -выгодный для Израиля и ПА
07:15
Пожар в жилом доме в Холоне, семь раненных
07:07
Вышедший из тюрьмы Перец выступил перед депутатами (видео)  
06:40
Над Эшколь сбили ракету, выпущенную из Газы
05:41
Вандал разбил звезду Трампа на "Аллее славы" в Голливуде
03:10
Волкер говорит, что в Хельсинки США не уступали РФ  
02:06
Достали: Королевский гвардеец пнул иностранку за селфи  
01:32
Американскую поп-звезду увезли с передозировкой
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus