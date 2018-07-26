Цукерберг может опуститься в рейтинге богатейших людей
Квартальный отчет и вовсе не оптимистичные прогнозы аналитиков обвалили стоимость акций Facebook - Марк Цукерберг лишился $16,8 млрд.
Как известно, чистая прибыль компании составила $5,12 млрд по сравнению с $3,89 млрд за аналогичный период 2017 года. Только вот размер выручки за квартал - $13,04 млрд (ниже ожидаемого).
Финдиректор Facebook Дэвид Вейнер рассказал, что общие темпы роста выручки продолжат замедление во второй половине 2018 года. То есть, темпы роста будут ниже в третьем и четвертом квартале по сравнению с предыдущими отчетными периодами, пишет РБК.
Продолжение снижения стоимости акций после открытия торгов в четверг, 26 июля, чревато тем, что Цукерберг потеряет 3-юпозицию в списке богатейших людей планеты по версии Bloomberg и займет на 6-е.
Третье место он получил всего несколько недель назад, в начале июля. Его состояние было оценено в $81,6 млрд, но на фоне роста стоимости принадлежащих активов к 25 июля состояние Цукерберга увеличилось уже до $86,6 млрд.