26.07 15:55 MIGnews.com

Израиль и Boeing подпишут сделку на 11 млрд. долларов

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Израильское руководство готовится к заключению крупной сделки с авиакомпанией Boeing на сумму 11 миллиардов долларов, которая будет включать покупку новых боевых самолетов, транспортных вертолетов и танкеров для дозаправки в воздухе.Как пишет "Исраэль Хайом", последние два пункта будущего договора имеют особую важность, поскольку транспортные вертолеты и заправочные самолеты, которые есть у израильских ВВС на сегодняшний день, уже очень сильно устарели.Отмечается, что, как и в последние десятилетия, деньги на обновление воздушного флота Израиль потратит из средств, выделенных Соединенными Штатами в качестве военной помощи.Предполагаемый срок выполнения сделки – начиная от ее подписания и до поставки последнего судна – составит 10 лет.Главный вопрос, который беспокоит израильское министерство обороны: стоит ли покупать боевые самолеты, вертолеты и самолеты-заправщики у разных компаний или купить их все у Boeing. Газета пишет, что руководство ведомства склоняется к последнему варианту, поскольку он является как более выгодным с экономической точки зрения, так и более удобным в плане поставок и обслуживания."Исраэль Хайом" указал, какую именно технику ЦАХАЛ собирается купить у Boeing: при выборе самолета-заправщика военные, скорее всего, остановятся на модели, разработанной на основе Boeing 767, а вертолеты CH-47 Chinooks и и V-22 Ospreys должны постепенно заменить имеющийся у Израиля флот из транспортных вертолетов CH-53 Sikorsky.Главная дилемма заключается в выборе боевых самолетов, поскольку в последний раз ЦАХАЛ покупал их у Boeing около 20 лет назад, получив эскадрилью F-15I. С тех пор израильтяне сотрудничали только конкурентами Boeing из Lockheed Martin.