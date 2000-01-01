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Банк Израиля: восстановление идет медленнее чем ожидали 26.05 06:45   MIGnews.com

Банк Израиля: восстановление идет медленнее чем ожидали

Глава Банка Израиля Амир Ярон в интервью каналу КАН заявил, что экономика Израиля будет восстанавливаться медленнее, чем ожидали специалисты.

Темп восстановления будет сдерживаться теми ограничениями, которые сохраняются из-за кризиса коронавируса.

Ярон подчеркнул, что существует “очень большая неопределенность” во всем, что связано с состоянием и перспективами рынка. Также очень большое беспокойство вызывает то, сколько израильтян смогут вернуться на работу после кризиса.

Ярон указал на то, что “фиолетовый стандарт” и связанные  с ним ограничения сохранятся гораздо дольше, чем предполагалось при их введении, возможно даже до 2021 года. Из-за этого выход из кризиса займет больше времени.

Глава Банка Израиля также подверг критике задержки с составление и осуществлением плана выхода из кризиса. Он подчеркнул: “Мы не должны оказаться  в ловушке попыток составления совершенного плана во время кризиса”.

Экономика Израиля сильно пострадала от коронавируса COVID-19 в первом квартале 2020 года.

По данным Центрального бюро статистики, экономика Израиля сжалась на 7,1%.

"Это сокращение в основном связано с последствиями кризиса коронавируса и является самым высоким за последние 20 лет, включая 2001 год и в последний квартал 2008 года", – говорится в докладе бюро статистики.

Потребительские расходы сократились на 20,3%, хотя затраты на продукты питания и товары для дома выросли на 5,8%.

Инвестиции бизнеса сократились на 17,3%, государственные расходы – на 10,3%. Объем экспорта уменьшился на 0,5%. Валовой внутренний продукт без импорта автомобилей сократился на 4,6%.

Расходы на такие товары, как обувь, товары для дома и электрические продукты сократились на 32%. Импорт товаров и услуг упал на 27,5%.

Данные приведены за январь, февраль и март, и не включают пик кризиса в апреле.

Речь идет о самом сильном и стремительном падении за последние 20 лет. Около 1,5 миллионов израильтян - или 40% занятых в экономике не работали в апреле из-за кризиса. Данные второго квартала, как ожидается, будут еще хуже, чем данные первого.


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