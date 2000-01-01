Половина израильтян заявила о трудностях с финансами
Согласно правительственному опросу, опубликованному во вторник, 26 мая, почти половина израильтян заявили об ухудшении своего финансового положения из-за пандемии коронавируса. Каждый седьмой, то есть 14%, сообщили, что боятся потерять жилье.
Опрос, проведенный Центральным бюро статистики, показал, что 16% опрошенных очень обеспокоены тем, что могут потерять работу, а 14,1% боятся потерять место жительства. Отмечается, что уровень безработицы вырос с 4% в начале вспышки до более 27,6% в конце апреля.
Также, 46,5% израильтян обеспокоены тем, что не смогут покрыть все свои расходы, а 14,1% сообщают, что они или член их семьи сократили количество потребляемой пищи из-за экономической ситуации.
В предстоящем году 18,3% населения ожидают ухудшения своего финансового положения. Среди них 20,6% израильтян старше 65 лет и 50,4% моложе этого возраста.
Более трети израильтян чувствуют давление или тревогу в связи с пандемией, а 18,4% сообщают о чувствах одиночества. Одна пятая респондентов заявили, что их психическое состояние ухудшилось или значительно ухудшилось во время пандемии. Еще 25,7% говорят, что эмоциональное состояние их детей нарушилось.
Согласно опросу, 53% израильтян обеспокоены тем, что они инфицированы COVID-19, поэтому подавляющее большинство следует рекомендациям Министерства здравоохранения. Среди них 79,7% соблюдают меры социального дистанцирования, а 86,9% носят маски.
В целом, 39% израильтян доверяют правительству в борьбе с пандемией.