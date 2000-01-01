Предприятиям выделят по 7 500 шекелей за возврат работников
Министерство финансов Израиля выделит 6 миллиардов шекелей (1,7 миллиарда долларов) предприятиям для помощи в возврате сотрудников на работу. Решение принято после снятия ограничений на фоне пандемии коронавируса.
Министерство заявляет, что работодатели будут получать грант в размере 7 500 шекелей (2100 долларов США) за каждого возвращенного работника, при условии, что этот работник зарабатывает не менее 3300 шекелей (940 долларов США) в месяц.
Гранты будут выплачиваться четырьмя ежемесячными платежами, начиная с июля.
Ранее сообщалось, что в 2021 году уровень безработицы может увеличится - до 6,7%. К осени уровень безработицы упадет до 5,5%.