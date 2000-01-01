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Предприятиям выделят по 7 500 шекелей за возврат работников | Фото:26.05 17:48   MIGnews.com

Предприятиям выделят по 7 500 шекелей за возврат работников

Министерство финансов Израиля выделит 6 миллиардов шекелей (1,7 миллиарда долларов) предприятиям для помощи в возврате сотрудников на работу. Решение принято после снятия ограничений на фоне пандемии коронавируса.

Министерство заявляет, что работодатели будут получать грант в размере 7 500 шекелей (2100 долларов США) за каждого возвращенного работника, при условии, что этот работник зарабатывает не менее 3300 шекелей (940 долларов США) в месяц.

Гранты будут выплачиваться четырьмя ежемесячными платежами, начиная с июля.

Ранее сообщалось, что в 2021 году уровень безработицы может увеличится - до 6,7%. К осени уровень безработицы упадет до 5,5%.


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