26.05 15:17 MIGnews.com

Израиль: ВНП снизится "только" на 4,5%

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Банк Израиля издал новый экономический прогноз на 2021 год. Он несколько более оптимистичен, чем предыдущий, изданный в апреле.В апреле банкиры предупреждали, что из-за эпидемии коронавируса ВНП Израиля сократится на 5,3% , но в майском прогнозе эта цифра снижена и теперь составляет “только” 4,5%.Особую обеспокоенность, однако, вызывает состояние рынка труда. Уровень безработицы составляет 8-8,5%, или более 350 тысяч безработных. Банк Израиля предупреждает, что уровень безработицы в этом году составит 6,3%.В 2021 году уровень безработицы может еще несколько увеличится - до 6,7%. К осени уровень безработицы упадет до 5,5%