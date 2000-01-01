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Израиль: ВНП снизится `только` на 4,5% 26.05 15:17   MIGnews.com

Израиль: ВНП снизится "только" на 4,5%

Банк Израиля издал новый экономический прогноз на 2021 год. Он несколько более оптимистичен, чем предыдущий, изданный в апреле.

В апреле банкиры предупреждали, что из-за эпидемии коронавируса ВНП Израиля сократится на 5,3% , но в майском прогнозе эта цифра снижена и теперь составляет “только” 4,5%.

Особую обеспокоенность, однако, вызывает состояние рынка труда. Уровень безработицы составляет 8-8,5%, или более 350 тысяч безработных. Банк Израиля предупреждает, что уровень безработицы в этом году составит 6,3%.

В 2021 году уровень безработицы может еще несколько увеличится - до 6,7%. К осени уровень безработицы упадет до 5,5%


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