26.05 14:05 MIGnews.com

Иран потратил $30 млрд на спасение Асада

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Правительство Ирана с начала гражданской войны в Сирии потратило на поддержку режима Башара Асада около 30 миллиардов долларов.Об этом заявил бывший член иранского парламента Хешматолла Фалахатпишех в интервью местной иранской газете Etemad.По его словам, Тегеран ожидает, что Асад вернет потраченные на него средства. При этом, каким именно образом иранские власти собираются возвращать долги, он не уточнил.По оценке экспертов, Тегеран потратил на режим Асада вдвое больше средств, чем выделял на собственную оборону в 2019 году.