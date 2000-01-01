Китайцы не будут строить опреснительный завод в Сорек
Израильские СМИ сообщают, что в результате мощного американского давления китайские компании не будут допущены к строительству опреснительного завода в Сорек.
Тендер на строительство завода завода выиграли концерн IDE Technologies и Банк Леуми.
Две недели назад премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниянгу сообщил госсекретарю США Майку Помпео о том, что вопрос о китайских инвестициях в Израиле “изучается” комитетом по иностранным инвестициям министерства финансов.