26.05 10:43 MIGnews.com

Китайцы не будут строить опреснительный завод в Сорек

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Израильские СМИ сообщают, что в результате мощного американского давления китайские компании не будут допущены к строительству опреснительного завода в Сорек.Тендер на строительство завода завода выиграли концерн IDE Technologies и Банк Леуми.Две недели назад премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниянгу сообщил госсекретарю США Майку Помпео о том, что вопрос о китайских инвестициях в Израиле “изучается” комитетом по иностранным инвестициям министерства финансов.