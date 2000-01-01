26.05 17:13 MIGnews.com

Израильский производитель каннабиса выйдет на биржу Торонто

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Breath of Life International Ltd. (BOL), крупнейший в Израиле производитель медицинского каннабиса, представила предварительный проспект предполагаемого размещения акций на фондовой бирже Торонто (TSX). Этот шаг сделает компанию первой израильской фирмой по производству медицинского каннабиса, которая разместит свои акции на TSX.Фирма ориентирована на экспортные рынки в ЕС, а также Канады и Австралии. BOL Pharma была одним из первых лицензированных медицинских культиваторов каннабиса в Израиле. Фирма в настоящее время расширяет свою деятельность в Португалии, говорится в сообщении компании. Ожидается, что к концу 2020 года компания будет иметь годовой объем производства более 870 000 килограммов сушеной конопли в Израиле и Португалии, сообщается в проспекте.Каннабис для медицинского применения был впервые одобрен в Израиле Министерством здравоохранения в 1992 году. В июне 2016 года правительство разработало новую систему регулирования медицинского каннабиса, направленную на увеличение объема, доступность и стандартизация.Число пациентов с медицинской каннабисом в Израиле составило приблизительно 12 500 в 2013 году и 30 000 в 2018 году. Согласно проспекту, это число возрастет до 120 000 к 2022 году. В 2018 году компания BOL получила выручку в размере 3,5 млн. долларов США по сравнению с 3 млн. долларов США в 2017 году.