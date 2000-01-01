26.04 12:26 MIGnews.com

Из-за санкций: нефть стремительно дорожает

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На торгах в четверг, 25 апреля, цены на нефть марки Brent превысили 75 долларов за баррель.Согласно мнению экспертов, повышение цен вызвано влиянием санкций, введенных американцами против Ирана и задержками некоторых поставок из России.Нефть в течение торгового дня несколько упала в цене, но тренд совершенно ясен - нефть растет в цене и очень быстро. В начале года баррель нефти стоил 53 доллара. В конце прошлого года нефть марки Brent составляла 42,7 доллара.22 апреля США заявили, что отменяют льготы, предоставленные в рамках режима санкций для нескольких больших экономик - Китая, Индии и Японии. Льготный режим отменяется и для таких стран, как Южная Корея, Греция и Турция. Отмена льгот вступает в силу 2 мая. На рынок будет поступать на миллион баррелей нефти в день меньше.За два дня, прошедшие с момента объявления американцами об отмене режима льгот цена на нефть выросла на 4%.Втекущем месяце цены на нефть выросли на 10%.Ожидается, что в результате роста цен на нефть цена на бензин в Израиле в мае увеличится на 0,15-0,2 шекелей и достигнет уровня 6,5 шекелей за литр. С декабря по март цены уже выросли на 0,49 шекелея за литр. Вместе с предполагаемым майским увеличением, бензин с декабря подорожает на 0,64 шекеля за литр. Увеличение цен на горючее может потянуть за собой цепочку подорожания многих видов товаров и услуг.На настоящий момент неясно, будет ли упомянутым странам предоставлено время для завершения уже заключенных контрактов с Ираном, или же американский режим санкций вступит силу немедленно - 3 мая. Два государства - Китай и Турция уже объявили о том, что не намерены придерживаться режима американских санкций.В то же время, два ведущих банка Barclays и Goldman Sachs - заявили, что шок от вывода с рынка иранской нефти будет “кратковременным”. По мнению банкиров, потребители быстро найдут замену иранской нефти и переключатся на других поставщиков, которые вполне в состоянии заполнить образовавшуюся на рынке брешь в 1 миллион баррелей в день.