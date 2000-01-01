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26.04 10:42   MIGnews.com

Британия намерена раскрыть российских бенефициаров

Стало известно о предстоящем собрании парламента Британии, на котором, помимо прочего, будет подниматься вопрос о том, раскрывать ли собственность россиян.

Как сообщили на http://tass.ru/ekonomika/5159509, Британия считает ,что должна найти и ликвидировать все деньги и имущество, хранящееся в стране чтоб доказать, что "под британским флагом в любой точке мира не скрываются грязные деньги", - заявила премьер-миистра Британии Тереза Мэй.

Отмечается, что счета российских владельцев раскроют не только на территории Объединенного королевства, но и на всех подконтрольных Британии землях, в том числе, Вирджинские и Каймановы острова.

До 2020 года на территории Британии и подчиненных территорий по предложению Маргарет Ходж в Палате общин будет проведена прозрачность получения и хранения капоталов.
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