Юнкер говорит, что Греции не нужна финпомощь

До конца текущего года Греция выйдет из программы финансовой помощи без дополнительного кредитования "на всякий случай". В ЕК уверены, что страна добилась хороших результатов в вопросах реформирования.
Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер во время визита в Афины завил, что комиссия будет применять все усилия, чтобы выход Греции из программы финпомощи был безупречным и чтобы не понадобилось ни одной кредитной линии на всякий случай, пишет Reuters.
Как известно, осенью минувшего года экономика Греции снова демонстрировала тенденции к росту после многолетнего кризиса.
Тогда глава Центрального банка Греции Янис Стоунарас сказал: "Экономика Греции сейчас находится на пути к росту. Сейчас можно уверенно ожидать роста темпов прироста экономической активности в ближайшей перспективе".
Летом 2017 года совет директоровМВФ достиг принципиальной договоренности о выделении Греции очередного транша помощи размером 1,6 млрд евро.