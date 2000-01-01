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Юнкер говорит, что Греции не нужна финпомощь | Фото: European People's Party/Flickr27.04 04:44   MIGnews.com

Юнкер говорит, что Греции не нужна финпомощь

До конца текущего года Греция выйдет из программы финансовой помощи без дополнительного кредитования "на всякий случай". В ЕК уверены, что страна добилась хороших результатов в вопросах реформирования.

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер во время визита в Афины завил, что комиссия будет применять все усилия, чтобы выход Греции из программы финпомощи был безупречным и чтобы не понадобилось ни одной кредитной линии на всякий случай, пишет Reuters.

Как известно, осенью минувшего года экономика Греции снова демонстрировала тенденции к росту после многолетнего кризиса.

Тогда глава Центрального банка Греции Янис Стоунарас сказал: "Экономика Греции сейчас находится на пути к росту. Сейчас можно уверенно ожидать роста темпов прироста экономической активности в ближайшей перспективе".

Летом 2017 года совет директоровМВФ достиг принципиальной договоренности о выделении Греции очередного транша помощи размером 1,6 млрд евро.
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