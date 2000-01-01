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Фото: pixabay.com - Letti-S 26.04 15:19   MIGnews.com

Финляндия опровергла информацию об отмене базовых выплат

Агентство социального страхования Финляндии опровергло сообщения СМИ об окончании срока выплаты базовых выплат жителям страны. Так, некоторые СМИ распространяли информацию о том, что Финляндия прекращает безвозмездное финансирование жителей страны.

"Эксперимент идет по плану и будет продолжаться до конца 2018 года", - передали комментарий главы агентства социального страхования Финляндии Олли Каганса на Liga.net.

Программа базовых выплат - эксперимент, запущенный только в Финландии, в начале 2017 года, согласно которому двум тысячам финнов каждый месяц государство начисляет 560 евро вне зависимости от иных источников дохода. Власти считают, что таким образом стимулируют жителей страны развиваться, так как пособие по безработице перестает поступать с момента трудоустройства и по этой причине люди выбираю стабильный доход в виде пособия.

Эксперты утверждают, что такая политика может привести к тому, что финны вообще перестанут работать. Чтоб проверить эту гипотезу, и был запущен эксперимент.

В период запуска эксперимента уровень безработицы в Финляндии достик отметки 8,8%.
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