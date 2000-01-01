26.04 13:11 MIGnews.com

Инициатива не помогла: 90 агорот – это новые 99

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В начале 2014 года вступил в силу закон, запрещающий торговым сетям указывать цену товаров, включающую в себя 99 агорот. Он был принят по требованию организаций защиты потребителей, представители которых утверждали, что подобная практика наносит потребителю двойной ущерб. Во-первых, она искажает реальность и заставляет потребителей воспринимать ее как более низкую. Во-вторых, при оплаты наличными, потребитель не мог получить сдачу, поскольку одной агоры просто не существует, и в этом случае потребитель вынужден оплачивать сумму, которая округляется в сторону увеличения. Так, к примеру, продукция стоимостью 9 шекелей 99 агорот на практике обойдется в 10 шекелей. При этом торговые сети практиковали множество вариантов цен с агорот, к примеру 9.99, 4.79, 3.58, 5.76 и тому подобное.Министр экономики и Управление по защите прав потребителя и торговой этике приняли решение принять сторону потребителей и запретили назначать цену, которая заканчивается одиночными агорот. Но если с точки зрения округления цени ситуация и изменилась к лучшему, то с точки зрения восприятия цены потребителем этого не произошло. Исследование, посвященное данному вопросу, показало, что после вступления в силу закона, торговые сети перешли на цены, которые заканчиваются на 90 агорот. В течение короткого промежутка времени, 55% продаваемых товаров продавались уже по цене, включающей в себя 90 агорот — до вступления в силу запрета всего 3% товаров продавались по цене, включающей в себя 90 агорот. Фактически, торговые сети просто поменяли 99 агорот на 90.В чем проблематичность ситуации? Как показывают результаты исследования, потребители видят цену с 90 агорот как более низкую, то есть так же, как это было с 99 агорот, до вступления закона в силу. Исследователи опросили 1.250 человек на выходе из супермаркетов относительно цен, на купленные ими товары, и затем сравнили озвученную покупателем цену на реальную. Большинство потребителей, которые приобрели товары с ценой, заканчивающейся на 90 агорот, помнили цифру, фигурирующую до агорот. То есть, тот, кто приобрел товар за 5.90, думал, что он купил его за 5 шекелей.Результаты показали, что до изменения, когда наиболее распространенной цена была с 99 агорот, потребителям было труднее запомнить цены и сравнивать их между собой. При этом потребители намного лучше ориентировались в ценах, заканчивающихся на 90 (не случайно таких было всего 3%). Именно поэтому, сразу после отмены 99 агорот, положение потребителей улучшилось, и они начали лучше ориентироваться в ценах. Но, уже год спустя, ставшие распространенными 90 агорот начали вводить потребителей в заблуждение так же, как и 99 агорот, и даже сильнее.Исследователи отмечают, что конечный результат не должен удивлять, потому что силы рынка всегда будут искать способы борьбы с нежелательными для них правилами, и, в большинстве случаев, найдут их.