Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Теперь они точно приедут: Израиль подписал договор с Китаем | Фото: Thinkstock27.04 07:32   MIGnews.com

Теперь они точно приедут: Израиль подписал договор с Китаем

На своем еженедельном заседании правительство одобрило билатеральное соглашение между Израилем и Китаем, подписанное во время визита в Поднебесную премьер-министра Нетаниягу, и открывающее дорогу на стройки Израиля 20 тысячам китайских строителей

В соответствие с соглашением, посреднические компании в Китае смогут взимать с направляющихся на работу в Израиль строителей комиссионные в размере, установленном в израильском законодательстве — 3.677 шекелей в дополнение к стоимости перелета. Дополнительные комиссионные, в размере 600 долларов в год за каждого строителя, посредники будут получать от израильских работодателей. Таким образом, в течение 5 лет размер комиссионных, выплаченных за каждого работника, составит 3 тысячи долларов. Выплаты буду производиться ежемесячно, подрядчики будут переводить деньги в министерство строительство, оттуда — через объединение подрядчиков Китая — комиссионные будут поступать посредникам.

Договор предусматривает целый ряд шагов, призванных предотвратить получение посредниками дополнительных сумм «по-черному». Среди прочего принято решение, что только 75% строителей, чьи имена будут переданы посредниками, и которые отвечают требованиям для работы в Израиле, получат разрешения на работу. Выбор будет случайным, чтобы сохранить неопределенность относительно шансов на получение работы — что должно стать препятствием на пути требований уплаты дополнительных комиссионных. Также согласовано, что иммиграционное управление в Израиле откроет «горячую линию» на китайском языке, которая будет открыта для обращения и жалоб китайцев, работающих в Израиле.

Стороны договорились о ступенчатом отборе претендентов: профессиональный отбор, который будет проводиться в Китае на основе требований министерства строительства Израиля, и медицинское освидетельствование.

В прошлом министерство строительства проверяло пути ввоза 20 тысяч китайских строительных рабочих без подписания билатерального договора между странами, но натолкнулось на предупреждение министерства иностранных дел США о том, что снятие ограничений на ввоз иностранных рабочих внесет Израиль в черный список стран, поддерживающих торговлю людьми. Причиной столь серьезной угрозы являются многочисленные свидетельства самих рабочих о том, что для получения разрешения на работу в Израиле им приходится выплачивать крупные суммы местным и израильским посредникам.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
07:50
Либерман: "Израиль не пустит Иран на Голанские высоты"
07:42
Последствия кризиса в Газе ударят по Израилю и региону
07:07
"Мы не можем допустить иранского развертывания в Сирии"
06:22
Путин принял руководителя канцелярии ЦК Компартии Китая
05:31
Ночные автобусы в День независимости Израиля
04:34
Ушел из жизни режиссер "Молчание ягнят" Джонатан Демми
03:22
Компания Jimmy Choo выставлена на продажу
02:20
Topshop выпустили полностью прозрачные пластиковые брюки
01:11
Автомобили ВМW возглавили рейтинг "ненужных"
00:10
Сооснователь Google строит дирижабль
23:33
Николас Кейдж сломал ногу на съемках
22:43
Ford создаст бамбуковый автомобиль
21:50
США: "Уведомление Турции об авиаударах было неадекватным"
20:49
Уровень преступности среди мигрантов в Германии бьет рекорды
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus