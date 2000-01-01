27.04 07:32 MIGnews.com

Теперь они точно приедут: Израиль подписал договор с Китаем

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На своем еженедельном заседании правительство одобрило билатеральное соглашение между Израилем и Китаем, подписанное во время визита в Поднебесную премьер-министра Нетаниягу, и открывающее дорогу на стройки Израиля 20 тысячам китайских строителейВ соответствие с соглашением, посреднические компании в Китае смогут взимать с направляющихся на работу в Израиль строителей комиссионные в размере, установленном в израильском законодательстве — 3.677 шекелей в дополнение к стоимости перелета. Дополнительные комиссионные, в размере 600 долларов в год за каждого строителя, посредники будут получать от израильских работодателей. Таким образом, в течение 5 лет размер комиссионных, выплаченных за каждого работника, составит 3 тысячи долларов. Выплаты буду производиться ежемесячно, подрядчики будут переводить деньги в министерство строительство, оттуда — через объединение подрядчиков Китая — комиссионные будут поступать посредникам.Договор предусматривает целый ряд шагов, призванных предотвратить получение посредниками дополнительных сумм «по-черному». Среди прочего принято решение, что только 75% строителей, чьи имена будут переданы посредниками, и которые отвечают требованиям для работы в Израиле, получат разрешения на работу. Выбор будет случайным, чтобы сохранить неопределенность относительно шансов на получение работы — что должно стать препятствием на пути требований уплаты дополнительных комиссионных. Также согласовано, что иммиграционное управление в Израиле откроет «горячую линию» на китайском языке, которая будет открыта для обращения и жалоб китайцев, работающих в Израиле.Стороны договорились о ступенчатом отборе претендентов: профессиональный отбор, который будет проводиться в Китае на основе требований министерства строительства Израиля, и медицинское освидетельствование.В прошлом министерство строительства проверяло пути ввоза 20 тысяч китайских строительных рабочих без подписания билатерального договора между странами, но натолкнулось на предупреждение министерства иностранных дел США о том, что снятие ограничений на ввоз иностранных рабочих внесет Израиль в черный список стран, поддерживающих торговлю людьми. Причиной столь серьезной угрозы являются многочисленные свидетельства самих рабочих о том, что для получения разрешения на работу в Израиле им приходится выплачивать крупные суммы местным и израильским посредникам.