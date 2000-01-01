27.04 08:55 MIGnews.com

Аренда в Тель-Авиве: Высокие цена и драконовские договора

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Тель-Авив — это не просто город. Это государство с наиболее развитым рынком труда, с наиболее высокими зарплатами и с наиболее богатой культурной жизнью. Неудивительно, что Тель-Авив как магнит притягивает к себе молодых израильтян, которые даже и не могут и мечтать купить себе квартиру в «городе, который не спит», но вполне могут позволить себе арендовать небольшую жилплощадь.Из 200 тысяч проживающих в Тель-Авиве семей, 100 тысяч арендуют жилье. Согласно данным Центрального статистического бюро, размер арендной платы за 2-х комнатную квартиру в Тель-Авиве составляет в среднем 4.220 шекелей в месяц, за 3-х комнатную квартиру — 5.158 шекелей. В центре города большинство предназначенных под аренду квартир расположены в старых зданиях, не обновленных, но отремонтированных. Арендная плата на небольшие квартиры в таких домах продолжает расти уже много лет, риэлторы отмечают, что цены превратились в недоступные для многих и тем не менее спрос по-прежнему превышает предложение. Если и чувствуется некоторое замедление, то только в числе заинтересованных в съеме — если два года назад на каждое объявление об аренде было как минимум 20 обращений, то сегодня речь идет о пяти интересующихся.Тель-Авивские договора на аренду недвижимости известны своими странностями и экзотическими требованиями к жильцам. Чтобы помочь наименее защищенным жителям города отстаивать свои права, молодежный центр при муниципалитете создал службу юридической помощи арендаторам. Консультация в центре стоит всего 70 шекелей, в 2016 году за помощью обратились почти 600 человек (что очень немного, учитывая тот факт, что ежегодно в городе происходит почти 50 тысяч переездов).Наиболее востребованной услугой в центре в 2016 году стала проверка договора на аренду жилья (17% обратившихся). К примеру. в большинстве договоров владельцы недвижимости перекладывают на плечи арендаторов стоимость составления договора, что вызывает недоумение последних. Вторым по количеству обращений стал вопрос досрочного прекращения договора (14%). Как выяснилось, владельцы недвижимости требуют от арендаторов остаться на весь срок и не готовы принять сменных жильцов. Согласно пунктам договора, даже если квартира будет найдена непригодной для жилья, жильцы обязаны дожить весь срок. В конце срока, при съезде, договора позволяют хозяевам потребовать абсолютно фантастические суммы за обнаруженные неполадки.13% обращений касались нежелания владельцев квартир чинить неполадки. В основном это касается протекающих труб, плесени и сырости. 8% обращений касались "ТАМА-38" и капитального ремонта домов, о начале которых владельцы недвижимости «забывали» предупредить.В муниципалитете не питают надежду изменить ситуацию в городе, но при отсутствии закона о справедливой аренде нет никаких сомнений, что со временем услуга юридической помощи станет все более востребованной.