27.04 08:01 MIGnews.com

Если самолет улетел без вас: компенсации по законам Израиля

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По следам нашумевшей истории с пассажиром американской авиакомпании «United Airlines», которого сотрудники службы безопасности вытащили из самолета, встает вопрос о компенсации. Что полагается пассажиру, который был вынужден — добровольно или нет — отказаться от полета? Начнем с начала. Если вы уже сидите в самолете, на своем месте, не вызываете подозрений экипажа своим ненормативным поведением, а в лайнере не складывается внештатная ситуация, то вас в принципе не должны попросить на выход. Если есть проблема с «овербукинг» (было продано больше билетов, чем мест в лайнере), то авиакомпания должна начать поиск добровольцев среди пассажиров, но никак не назначать их.Согласно существующему законодательству, пассажир имеет право отказаться от любого предложения авиакомпании. В Израиле в 2012 году был принят закон, регулирующий авиауслуги («Закон Тиби», по имени депутата Кнессета, инициировавшего законопроект). Согласно букве закона, в случае "овербукинг" авиакомпания обязана обратиться к пассажирам в поиске добровольцев, готовых задержаться, и затем прийти с ними к соглашению относительно размера компенсации. В случае «United Airlines» пассажирам предложили 400, а затем 800 долларов, но желающих не нашлось, что само по себе является редкостью, обычно находятся люди, готовые ради определенной суммы отложить полет.Добровольцам, согласившимся не лететь, авиакомпания обязана оплатить еще гостиницу и питание. При этом должно быть оплачено необходимое количество ночей в гостинице, переезд из аэропорта и расходы на телефонные разговоры.Авиакомпания обязана доставить пассажира до места назначением своим рейсом или вернуть ему деньги за билет, по желанию последнего. Если пассажир летит другим рейсом той же авиакомпании, то условия полета должны соответствовать условиям полета, от которого пассажир согласился отказаться. Пассажир, в свою очередь, не обязан лететь рейсом той же авиакомпании, он может отменить билет и получить уплаченную сумму в течение 21 дня. Естественно, все это не касается оговоренной компенсации, которая выплачивается в любом случае.Что происходит, если пассажира все же сняли с рейса без его согласия? Закон предусматривает особую компенсацию на этот случай, в дополнение к авиабилету на другой рейс. Компенсация устанавливается в соответствии с дальностью перелета: до 2.000 километров — 1,250 шекелей на пассажира. До 4.500 километров — 2.000 шекелей на пассажира, свыше 4.500 километров — 3.000 шекелей.В том случае, если пассажир согласился получить билет на другой рейс, авиакомпания имеет право уменьшить сумму компенсации на 50%, согласно времени задержки пассажира, в пути: при задержке в пути не более чем на 4 часа при перелете на расстояние до 2.000 километров; при задержке в пути не более чем на 5 часов при перелете на расстояние от 2.000 до 4.500 километров; при задержке в пути не более чем на 6 часов при перелете на расстояние более 4.500 километров.И еще одно замечание. При любом развитии событий держите себя в руках, скандал только усугубит ситуацию.