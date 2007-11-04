26.04 14:19 MIGnews.com

Реформа Тали Плосковой в сфере помощи при выплате ипотеки

Все пожилые люди старше 70 лет, проживающие отдельно

Все пожилые люди старше 70 лет, проживающие с родственниками

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В течение последнего года депутат Тали Плоскова (Кулану) вела работу, направленную на проведение полномасштабной реформы во всем, что касается помощи, которую Министерство строительства оказывает пожилым людям, выплачивающим ипотеку.При поддержке министра финансов Моше Кахлона и министра строительства Йоава Галанта депутату Плосковой удалось добиться как изменения критериев на получение помощи (включая увеличение сумм), так и отмены правил, долгие годы ущемлявших права пожилых людей.Право на помощь от министерства строительства в выплате ипотеки имели те, кто:1. Получил ипотечную ссуду до 4.11.2007 года.2. Получил ипотечную ссуду только с целью покупки жилья.3. Стоимость квартиры (оценочная) на 4.11.2007 была ниже 860 тысяч шекелей для тех, кто покупал отдельно, или 1 млн шекелей для покупающих вместе с близкими родственниками (первой степени) с объединением льгот ("цируфей закауйот").4. Месячная выплата по ипотеке в ноябре 2007 превышала 500 шекелей в районах национального приоритета, и превышала 800 шекелей в остальных районах страны.5. Пенсионер получает пособие по старости с социальной надбавкой, либо пособие жертвам нацистских преследований (с инвалидностью до 49% при 1-й, 2-й или 3-й категориях ущерба).6. Хотя бы одному из супругов больше 70 лет.Суммы помощи:, проживающие отдельно, могут рассчитывать на максимальную помощь в размере 150 шекелей, если речь идет о паре, и 90 шекелей для одиночек. Те, кто живут с близкими, могут рассчитывать на 132 и 82 шекеля соответственно., живущие отдельно, могут рассчитывать на максимальную помощь в размере 210, если речь идет о паре, и 140 шекелей для одиночек. Те, кто живут с близкими, могут рассчитывать на 185 и 127 шекеля соответственно., живущие отдельно, могут рассчитывать на максимальную помощь в размере 300, если речь идет о паре, и 200 шекелей для одиночек. Те, кто живут с близкими, могут рассчитывать на 264 и 182 шекеля соответственно.1. Сокращение разрыва в требовании размера месячной выплаты между районами национального приоритета и центром страны.Если ранее пожилые люди, проживающие в центре страны, могли рассчитывать на помощь только в том случае, если их месячный возврат на 11.2007 превышал 800 шекелей, то в рамках реформы требуемый размер возврата снижен до 600 шекелей. Требование к месячной выплате по ипотеке в районах национального приоритета осталось на уровне 500 шекелей.2. Увеличение суммы помощи и отмена деления на возрастные группы., могут рассчитывать на максимальную помощь в размере 300 шекелей если речь идет о паре, и 200 шекелей для одиночек (естественно при условии соответствия критериям)., могут рассчитывать на максимальную помощь в размере 270 шекелей если речь идет о паре, и 182 шекелей для одиночек (естественно при условии соответствия критериям).3. Отмена пункта, лишающего права на получение помощи пожилых людей, просрочивших по той или иной причине срок погашения ипотеки.4. Отмена пункта, сокращающего помощь от Минстроя овдовевшему пожилому человеку.5. Отмена пункта, согласно которому сумма помощи вместе с минимальной требуемой суммой возврата не могут превышать 95% от фактической выплаты.. Ожидается, что кроме увеличения выплат тем, кто уже получает помощь, она позволит включить в список имеющих право на получение помощи от Минстроя еще 2.500 пожилых людей.o Должен ли я обратиться уже сейчас в Министерствостроительство, чтобы проверить право на помощь?Нет, в этом нет необходимости. Если согласно опубликованным критериям вам полагается помощь, то, скорее всего, вы попадете в списки автоматически. Если все же в октябре на ваш счет не поступили деньги, то необходимо обратиться в Центр поддержки.o Будут ли выплаты по новым критериям осуществляться ретроактивно с 4/11/2007?Выплаты будут осуществляться с начала реализации реформы, то есть с 1/10/2017.o Если в рамках проверки выяснится, что мне полагается помощь еще с 2007 года, то она будет выплачена ретроактивно?Да, если произошла ошибка и вам не выплачивали помощь все эти годы, то сумма будет выплачена ретроактивно.o Что означает «Отмена пункта, сокращающего помощь от Минстроя овдовевшему пожилому человеку»?В том случае, когда умирает один из пожилых супругов, сумма помощи автоматически уменьшается до размеров помощи для одиночек. Так же, как и уменьшаются размеры пособий. Я считаю, что это несправедливость, которая делает и так непростую жизнь пожилых людей еще сложнее. Поэтому я настояла, чтобы сумма помощи оставалась прежней.o Что означает «Отмена пункта, согласно которому сумма помощи вместе с минимальной требуемой суммой возврата не могут превышать 95% от фактической выплаты».Приведу пример. Допустим вы проживает в районе национального приоритета и выплачиваете ипотеку в размере 600 шекелей в месяц. По идее вы должны получить помощь в размере 100 шекелей, но не согласно упомянутому пункту. Он устанавливает, что вы имеете право только на 95% от 600 шекелей, то есть на 570 шекелей. Другими словами, вместо 100 шекелей помощи вы получаете только 70. Конечно же, этот пункт касается в основном граничных случаев, но это не делает его более справедливым. Поэтому он отменен.o Почему вы предполагаете, что в списки имеющих право на получение помощи от Минстроя войдут всего 2.500 пожилых людей? Недавно было опубликовано, что есть 10 тысяч пожилых людей, имеющих право на получение помощи.Мы не знаем сколько точно людей добавится в списки, оценки министерства строительства говорят о 2.500 человек. После начала выплат в наших руках будет более точная информация. Сегодня помощь получают порядка 1.500 семей и одиночек, в среднем размер помощи достигает 170 шекелей в месяц.Что касается десяти тысяч пенсионеров, которым якобы полагается помощь, то это цифра была высказана на основе оценки, проведенной Национальным советом по экономике. Я обратилась в совет и выяснила, что экономисты совета провели оценку по следующим критериям: возраст старше 70, наличие ипотеки и всего одной квартиры, и они получают пенсию менее 3.000 шекелей, что позволяет предположить получение соцнадбавки (но только предположить). В результате получилась группа порядка 10.000 человек. Но при этом полностью игнорировались основные критерии: дата покупки, стоимость квартиры, размер месячного возврата, район проживания. Вполне возможно, что есть люди, которым полагается помощь, но не 10 тысяч. В Минстрое тоже очень скептично отнеслись к этой цифре.o Есть ли возможность, что сумма минимального возврата не в районах национального приоритета тоже снизится до 500 шекелей?Да, это наша цель. Через полгода после вступления реформы в силу мы договорись с представителями Минстроя и Минфина оценить бюджетную стоимость и, если представится возможным, сделать единый минимальный возврат по всей стране.