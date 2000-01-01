26.03 16:42 MIGnews.com

Эксперты предрекают миру новый экономический кризис

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Лауреат Нобелевской премии по экономике Роберт Шиллер предрек новый экономический кризис из-за торговой политики Вашингтона, передает CNBC.По его словам, наложение пошлин на сталь и алюминий из ЕС стало только первым шагом, инициации торговой войны, и в случае, если в Белом доме введут тарифы еще и на китайскую продукцию, ответ Китая может стать причиной нового мирового экономического кризиса.В первую очередь, как отмечает Шиллер, пострадает американский бизнес, поскольку практически все их предприятия на протяжении многих лет тесно сотрудничали с Китаем, и как только КНР выпадет из цепочки партнеров, они будут вынуждены вновь налаживать производство с нуля. А это в свою очередь может вызвать рецессию и резкое падения объема инвестиций, что впоследствии приведет к огромным убыткам.9 марта президент США Дональд Трамп подписал указ о введении импортных пошлин на сталь и алюминий в размере 25 и 10 процентов соответственно. Позднее стало известно о планах американского лидера ввести тарифы на импортную продукцию из Китая, что по его словам, станет реакцией американцев на китайскую экспансию их интеллектуальной собственности. При этом в Пекине осудили намерения главы Белого дома, и заявили, что в таком случае они будут вынуждены предпринять ответные меры, чтобы защитить свои интересы.Ранее сообщалось, что глава Минфина США Стив Мнучин, заявил, что Вашингтон не собирается сворачивать с выбранного курса и отменять свои планы по введению пошлин на товар из Китая.