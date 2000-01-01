26.03 16:30 MIGnews.com

Валютная катастрофа: Банк Израиля увлекся скупкой долларов

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Информация о том, что валютные резервы Израиля перешли отметку в 100 миллиардов долларов и продолжают стремительно расти, заставляет задуматься о том, как же Банк Израиля собирается спускаться с того дерева, на которое он забрался еще в 2008 году, объявив о программе приобретения валюты. На первом этапе причиной было увеличение валютных резервов, затем целью стала поддержка экспортеров, для которых хуже сильного шекеля может быть только отсутствие поддержки со стороны государства, бюрократия, избыточное регулирование…Одним словом, все то, что и так есть, а тут еще и сильный шекель.Ни коим образом не ставя под сомнение профессионализм руководителей Банка Израиля, все же сложно не задуматься о том, что в условиях глобальных и открытых валютных рынков и при отсутствии ограничений на движение капитала, скупка долларов центральным банком схожа с кавалерийской атакой против танков. Точнее против спекулянтов.Что мы имеем по факту? В марте 2008 года, когда курс шекель/доллар упал до отметки 3,4, Банк Израиля начал скупку небольшими суммами. Это не помогло и в июле Банк объявил о решении скупать 100 миллионов долларов в день. Курс вырос до уровня 4,2 шекеля за доллар, но это стало единственным и точечным достижением — с тех пор доллар не забирался так высоко. Прошли годы, Стенли Фишера сменила Карнит Флуг, но политика Банка не изменилась.Валютные запасы Израиля выросли до более чем 100 миллиардов долларов, а убыток от этих валютных операций составил уже более 50 миллиардов шекелей (которые кому-то и когда-то придется выплачивать). Исследования самого Банка показывают, что влияние программы становится менее эффективным из года в год, заявления о том, что без скупки доллара он был бы уже на уровне 3,2 не впечатляют. Ну был бы, и что? Наш экспорт падает уже лет 10 как минимум, про открытие новых предприятий- экспортеров никто не слышал, а вот жалобы промышленников и фермеров и планы переноса производственных линий за границу слышны все время.Для туристов Израиль дорогой и непривлекательный и к нам едут все меньше. С другой стороны, низкая валюта — это дешевый импорт, который и способствует потреблению, это дешевый отдых за границей, это снижение дороговизны жизни. Приобретение валюты фактически уже не помогает никому, в столь огромных валютных резервах просто нет необходимости, но Банк Израиля уже не может остановится, ведь заявление о прекращении программы будет сродни заявлению «все было зря!». Так что станок будет продолжать печатать шекели и на них будет скупаться «зеленая бумага» пока кто-то не примет волевое решение и не остановит затянувшуюся практику. А что будет тогда с экспортерами и туризмом, спросите вы? Есть у государства пара-тройка инструментов, чтобы поддержать их по-настоящему, а не создавать видимость.Вот и будет причина их задействовать.