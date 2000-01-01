Египет требует от Израиля "простить" 1,8 млрд. долга
Египетское чиновники утверждают, что сделка о покупке израильского газа на 15 млрд. долларов зависит от того, продолжит ли Еврейское государство требовать выплаты штрафа за недопоставку газа в ту пору, когда Египет еще сам продавал "голубое топливо" за рубеж.
Напомним, что после революции Арабской весны, произошедшей в Египте в 2011 году, в результате диверсий Каир лишился возможности транспортировать газ и был вынужден превратиться из одного из крупнейших экспортеров в покупателя "голубого топлива". В 2015 году электрическая компания Израиля "Хеврат Хашмаль" выиграла арбитражный суд, который присудил ей 1,76 млрд. долларов неустойки.
"Израиль не отказывался от долга, и этот вопрос не обсуждался во время переговоров на счет сделки об экспорте газа из месторождения "Левиафан" в Египет, подписанной на этой неделе", - заявили в министерстве энергетики Израиля.
Аналогичной точки зрения придерживаются и в "Хеврат Хашмаль".
"Компании неизвестно ни о каких уступках по долгу. По долгу не будет никаких отступлений. Компания продолжает добиваться его взыскания", - говорится в заявлении компании.
К слову, Египет задолжал не только израильтянам, но и оператору газопровода East Mediterranean Gas Company, которому должен выплатить 1,03 млрд. долларов.
"Мы достигли соглашения о получении части газа в Египте по его газопроводам, что является частью арбитражного решения", - сказал премьер-министр Египта Шериф Исмаил в прошлый четверг.
Исмаил также сообщил о "взаимопонимании с электрической компанией Израиля", но углубляться в эту тему не стал.
Очевидно, что в египетском правительстве пришло к консенсусу по данному вопросу, так как на прошлой неделе министр энергетики Тарик аль-Мулла тоже упомянул об "арбитраже между двумя государствами", от которого зависело заключение газового договора.
Надо отметить, что эксперты и в прошлом выражали сомнения на счет перспективы выплаты египтянами штрафа.