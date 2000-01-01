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Teva закрывает лоббистский офис в Вашингтоне | Фото:27.02 06:27   MIGnews.com

Teva закрывает лоббистский офис в Вашингтоне

Израильская фармацевтическая компания Teva намерена свои офисы в Нью-Йорке и Вашингтоне.

Об этом в понедельник, 26 февраля заявил исполнительный директор Teva Коре Шульц, передает Globes.

Шульц отметил, что офис в Нью-Йорке слишком дорого обходится, а в Вашингтоне используется, главным образом, лоббистами, в услугах которых Teva, будучи членом Ассоциации "За доступные лекарства" не нуждается.

По данным издания, только в прошлом году на лоббирование интересов предприятия было потрачено 5,6 миллиона долларов США, а в масштабе десяти лет эта статья расходов составила около 37 миллионов долларов США.

Как известно, руководство Teva хочет сократить свои расходы на три миллиарда долларов в год до 2019 года. Среди прочего, предприятие остановит 25 программ разработки рецептурных препаратов и свыше ста таких программ в отношении непатентованных лекарственных средств.

В результате реструктуризации останется только один офис в США, насчет местоположения которого в компании еще не определились.
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