Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









День независимости в Нью-Йорке может стоить Израилю $5 млн | Фото: Edgar Zuniga Jr./Flickr26.02 10:50   MIGnews.com

День независимости в Нью-Йорке может стоить Израилю $5 млн

Министр культуры Израиля Мири Регев вознамерилась устроить в Городе Большого Яблока настоящее празднество, посвященное не чему бы то ни было, а 70-летию независимости Еврейского государства.

Как сообщает израильское телевидение, помимо показа на гигантских телеэкранах на Таймс-сквер короткометражных фильмов об Израиле под эгидой израильского правительства в расположенном на Манхэттене роскошном отеле состоится торжественное мероприятие при учатии дипломатов и делегаций со всего мира. И хотя название гостиницы пока что не раскрывается, по данным "Хадашот", службы безопасности уже ее проверили.

Дата праздника совпадет с Парадом Израиля, который ежегодно отмечается в центре города в День независимости Еврейского государства.

Само собой, подобное торжество будет стоит немалых денег – по подсчетам МИДа, от 3 до 5 млн. долларов, что не осталось незамеченным в другим ведомствах.

"Пока наше министерство борется за свой бюджет, Регев разбрасывается деньгами на торжественный вечер с весьма сомнительной дипломатической выгодой", - заявили в МИДе.

Впрочем, официально внешнеполитическое ведомство данную инициативу поддержали, назвав ее "важным национальным проектом".

В Минкульте, в свою очередь, уже обещали воздержаться от данных мероприятий, если их стоимость достигнет указанной их коллегами.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:40
Ударил жену ножом в живот и сбежал с трехлетним сыном
11:26
"Зараженное дело": Судья по делу Безека объявил перерыв
11:05
Самый популярный журналист ушел с радио Галей ЦАХАЛ
11:04
Имамы и раввины вместе борются за обрезание в Исландии
11:01
"Поведение следователя в деле 4000 - нормативное"
10:28
Амир Перец: буду счастлив в роли президента Израиля
10:17
Короля Фелипе VI в Барселоне встретили протестами
10:03
Близ Мегидо разбился самолет
09:52
Цунами в юридической системе: письмо главы БАГАЦа судьям
09:45
Экс-глава штаба Нетаниягу опять свидетельствует против него
09:17
Ор Элович освобожден из под стражи
09:07
Яалон не может спать из-за коррупции
08:53
ЦАХАЛ законсервирует палестинцев на Пурим
08:38
Египет требует от Израиля "простить" 1,8 млрд. долга
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus