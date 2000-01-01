26.02 10:50 MIGnews.com

День независимости в Нью-Йорке может стоить Израилю $5 млн

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Министр культуры Израиля Мири Регев вознамерилась устроить в Городе Большого Яблока настоящее празднество, посвященное не чему бы то ни было, а 70-летию независимости Еврейского государства.Как сообщает израильское телевидение, помимо показа на гигантских телеэкранах на Таймс-сквер короткометражных фильмов об Израиле под эгидой израильского правительства в расположенном на Манхэттене роскошном отеле состоится торжественное мероприятие при учатии дипломатов и делегаций со всего мира. И хотя название гостиницы пока что не раскрывается, по данным "Хадашот", службы безопасности уже ее проверили.Дата праздника совпадет с Парадом Израиля, который ежегодно отмечается в центре города в День независимости Еврейского государства.Само собой, подобное торжество будет стоит немалых денег – по подсчетам МИДа, от 3 до 5 млн. долларов, что не осталось незамеченным в другим ведомствах."Пока наше министерство борется за свой бюджет, Регев разбрасывается деньгами на торжественный вечер с весьма сомнительной дипломатической выгодой", - заявили в МИДе.Впрочем, официально внешнеполитическое ведомство данную инициативу поддержали, назвав ее "важным национальным проектом".В Минкульте, в свою очередь, уже обещали воздержаться от данных мероприятий, если их стоимость достигнет указанной их коллегами.