27.01 04:39 MIGnews.com
Британцы вводят в оборот монету в честь Brexit
В Великобритании выпускают новую памятную монету номиналом 50 пенсов в знак Brexit
Об этом сообщает Sky News. Уточняется, что Министерство финансов заказало изготовление к начальной дате выхода страны из состава Европейского союза – 31 октября.
Однако задержка Brexit означала, что около миллиона монет пришлось расплавить, а выпуск отложить, пока не будет подтверждена новая дата.
На памятных деньгах написано: "Мир, процветание и дружба со всеми странами", а также дата, свидетельствующая о том, когда Британия официально покинет ЕС – 31 января 2020 года.
Около трех миллионов монет поступят в обращение 31 января, еще семь млн – позже в этом году.
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