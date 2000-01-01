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Британцы вводят в оборот монету в честь Brexit | Фото:27.01 04:39   MIGnews.com

Британцы вводят в оборот монету в честь Brexit

В Великобритании выпускают новую памятную монету номиналом 50 пенсов в знак Brexit

Об этом сообщает Sky News. Уточняется, что Министерство финансов заказало изготовление к начальной дате выхода страны из состава Европейского союза – 31 октября.

Однако задержка Brexit означала, что около миллиона монет пришлось расплавить, а выпуск отложить, пока не будет подтверждена новая дата.

На памятных деньгах написано: "Мир, процветание и дружба со всеми странами", а также дата, свидетельствующая о том, когда Британия официально покинет ЕС – 31 января 2020 года.

Около трех миллионов монет поступят в обращение 31 января, еще семь млн – позже в этом году.


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