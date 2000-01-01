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Склады Amazon непременно появятся в Израиле | Фото:26.01 14:40   MIGnews.com

Склады Amazon непременно появятся в Израиле

Крупнейший в мире интернет-ритейлер Amazon откроет склады в Израиле и станет важнейшим игроком в розничной торговле страны.

Об этом в интервью газете The Marker заявил генеральный директор европейского отделения компании экспресс-доставки DHL Альберто Нобис.

"Amazon откроет склады в Израиле. Это неизбежно. Экономика здесь растет такими темпами, которых не было в Европе", – сказал Нобис.

Гендиректор DHL видит огромный потенциал в Израиле и хочет, чтобы небольшие производители могли беспрепятственно предлагать товары по всему миру. По его словам, Amazon не остановится просто на создании сайта на иврите.

Нобис пояснил, что таким образом крупнейший интернет-ритейлер и заходит в страны. В частности, компания Джеффа Безоса создает интернет-платформу и выжидает, пока рынок "созреет" для собственной базы логистики. По словам Нобиса, Amazon возьмет на себя всю доставку товаров на самолетах DHL, когда все же решится построить свои склады в Израиле.

"В Европе они превратились в независимых игроков на рынке через пять лет после того начали там продажи", – добавил он.

Напомним, что Amazon официально вышла на израильский рынок в 2019 году, а в сентябре объявила о начале торговой деятельности.

За неделю до запуска своего веб-сайта компания подписала эксклюзивное соглашение о дистрибуции с "Почтой Израиля", однако уже в декабре это обернулось проблемой.

На почте воцарился настоящий хаос: выдача груза клиентам задерживалась из-за соглашения с компанией Безоса, которое распространялось на посылки, заказанные у продавцов Amazon. Тем временем, посылки из-за рубежа доставлялись такими службами, как UPS и DHL.

Как известно, Израиль считается страной с самым высоким темпом роста онлайн коммерции среди стран-членов OECD.


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