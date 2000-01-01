Склады Amazon непременно появятся в Израиле

Крупнейший в мире интернет-ритейлер Amazon откроет склады в Израиле и станет важнейшим игроком в розничной торговле страны.
Об этом в интервью газете The Marker заявил генеральный директор европейского отделения компании экспресс-доставки DHL Альберто Нобис.
"Amazon откроет склады в Израиле. Это неизбежно. Экономика здесь растет такими темпами, которых не было в Европе", – сказал Нобис.
Гендиректор DHL видит огромный потенциал в Израиле и хочет, чтобы небольшие производители могли беспрепятственно предлагать товары по всему миру. По его словам, Amazon не остановится просто на создании сайта на иврите.
Нобис пояснил, что таким образом крупнейший интернет-ритейлер и заходит в страны. В частности, компания Джеффа Безоса создает интернет-платформу и выжидает, пока рынок "созреет" для собственной базы логистики. По словам Нобиса, Amazon возьмет на себя всю доставку товаров на самолетах DHL, когда все же решится построить свои склады в Израиле.
"В Европе они превратились в независимых игроков на рынке через пять лет после того начали там продажи", – добавил он.
Напомним, что Amazon официально вышла на израильский рынок в 2019 году, а в сентябре объявила о начале торговой деятельности.
За неделю до запуска своего веб-сайта компания подписала эксклюзивное соглашение о дистрибуции с "Почтой Израиля", однако уже в декабре это обернулось проблемой.
На почте воцарился настоящий хаос: выдача груза клиентам задерживалась из-за соглашения с компанией Безоса, которое распространялось на посылки, заказанные у продавцов Amazon. Тем временем, посылки из-за рубежа доставлялись такими службами, как UPS и DHL.
Как известно, Израиль считается страной с самым высоким темпом роста онлайн коммерции среди стран-членов OECD.