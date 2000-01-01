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Фермеры угрожают оставить Израиль без молока: что случилось | Фото:26.01 13:25   MIGnews.com

Фермеры пригрозили лишить Израиль молока

Израильские фермеры пригрозили прекратить поставки молока, если правительство разрешит свободный импорт сливочного масла.

Об этом сказано в совместном заявлении фермерских ассоциаций, передает Ynet.

На 26 января министр финансов Моше Кахлон назначил специальное совещание по либерализации импорта. Производители молока расценили намерение снять ограничения на импорт масла, как разрыв соглашений.

"Если бюджетный отдел Минфина решил нарушить соглашения, то и мы прекратим выполнять наши обязательства. Диалог, который мы вели с государственными структурами, закончен", – сказано в заявлении.

Фермеры считают, что разрешение на свободный импорт станет "смертным приговором" молочному хозяйству в Израиле. Они обвинили Минфин в циничном использовании дефицита сливочного масла в качестве предлога для заполнения рынка импортными продуктами.

В свою очередь, Ассоциация производителей молока обратилась к фермерам с призывом направить индивидуальные протесты в Налоговое управление. Гендиректор совета Михаль Краус напомнила, что свободный импорт сливочного масла прямо противоречит закону о планировании молочной отрасли и угрожает ее уничтожить.


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