25.12 13:59 MIGnews.com

Штаты согласовали с Китаем новое торговое соглашение

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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил о завершении подготовки нового торгового соглашения с Китаем после года торговой войны.Об этом президент США заявил на брифинге в Белом доме, сообщает CNN.По его словам, церемония подписания первой части договора, в которой примет участие председателя КНР Си Цзиньпина, запланирована на первую неделю 2020 года."В конечном итоге все стороны заинтересованы в подписании договора. Он уже готов и идет работа по его переводу", - заявил Трамп.В свою очередь информацию американского президента подтвердил и представитель министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан, заявив, что стороны уже ведут переговоры касательно церемонии подписания документа.