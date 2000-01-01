Штаты согласовали с Китаем новое торговое соглашение
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил о завершении подготовки нового торгового соглашения с Китаем после года торговой войны.
Об этом президент США заявил на брифинге в Белом доме, сообщает CNN.
По его словам, церемония подписания первой части договора, в которой примет участие председателя КНР Си Цзиньпина, запланирована на первую неделю 2020 года.
"В конечном итоге все стороны заинтересованы в подписании договора. Он уже готов и идет работа по его переводу", - заявил Трамп.
В свою очередь информацию американского президента подтвердил и представитель министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан, заявив, что стороны уже ведут переговоры касательно церемонии подписания документа.