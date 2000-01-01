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Штаты согласовали с Китаем новое торговое соглашение | Фото:25.12 13:59   MIGnews.com

Штаты согласовали с Китаем новое торговое соглашение

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил о завершении подготовки нового торгового соглашения с Китаем после года торговой войны.

Об этом президент США заявил на брифинге в Белом доме, сообщает CNN.

По его словам, церемония подписания первой части договора, в которой примет участие председателя КНР Си Цзиньпина, запланирована на первую неделю 2020 года.

"В конечном итоге все стороны заинтересованы в подписании договора. Он уже готов и идет работа по его переводу", - заявил Трамп.

В свою очередь информацию американского президента подтвердил и представитель министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан, заявив, что стороны уже ведут переговоры касательно церемонии подписания документа.


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