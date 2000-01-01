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Шок на страховом рынке: Глава Мигдаль подал в отставку 25.12 09:19   MIGnews.com

Шок на страховом рынке: Глава Мигдаль подал в отставку

Председатель правления крупнейшей израильской страховой компании, Мигдаль, Одед Сариг подал в отставку.

В заявлении об отставке, публикуемом деловой газеты Калькалист Сариг рисует блеклую картину происходящего в компании: “Я не могу далее нести ответственность за деньги 2,5 миллионов клиентов и одновременно действовать в интересах компании, я прошу о моей отставке с поста председателя совета директоров и члена совета директоров”.

Сариг добавил: “К несчастью, из-за структуры собственности компании и корпоративной системы управления, тех изменений, на которые я рассчитывал, добиться не удалось. Когда я присоединился к компании, я рассчитывал на то, что вместе с генеральным директором Дороном Сапиром мы сможем построить и развить новую стратегию. Ничего из этого не случилось, компания оперирует исходя из сиюминутных соображений, без долгосрочного плана”.


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