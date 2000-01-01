25.12 10:22 MIGnews.com

Обвал на израильских биржах: Кто спасся?

Поделиться

Все по теме

Комментарии







Газета Маарив опубликовала материал о том, что израильские олигархи успели вывести деньги из акций собственных бизнесов - накануне биржевого обвала.Расследование Маарив показало, что держатели контрольных пакетов акций нескольких крупнейших израильских компаний сумели предотвратить потери в размере 400 миллионов шекелей - продав акции накануне падения биржевых курсов.На продаже акций в 2018 году “сделали” 5 миллиардов шекелей - но большая часть этой суммы была заработана во второй половине года.Маарив перечисляет олигархов, сумевших спасти свои деньги:Эдуардо Эльштейн продал 16,6% сети Шуферсаль за 854 миллиона шекелей. Ицхак Тшува продал 10% компании Феникс за 772 миллиона. Шери Арисон продала 4,26% акций Банка Апоалим за 1,26 миллиарда шекелей ровно месяц назад. Бино Цадик, держатель контрольного пакета банка Ха Бейнлеуми, продал 9,8% акций банка за 350 миллионов шекелей..Всего указанные лица продали акций на общую сумму 3,4 миллиарда шекелей. Вовремя “сбросив” акции они сохранили себе 440 миллионов шекелей.