25.12 17:58 MIGnews.com

Как сэкономить на ипотечном страховании?

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Возможно, в каких-то странах это происходит по-другому, но у нас в Израиле покупка квартиры – событие не менее волнующее, чем заключение брака или рождение ребенка. По крайней мере, с первой квартирой так бывает практически у всех.Приобретение собственного жилья сопровождается массой сомнений и опасений, бесконечной беготней и значительными расходами. Поэтому, когда ближе к концу процесса нам говорят о необходимости сделать ипотечную страховку (на иврите - «битуах машканта»), мы чаще всего соглашаемся на первое же предложение и заключаем сделку с «дружественным» банку страховым агентством. А ведь на этой статье расхода спокойно можно сэкономить и тем самым хоть немного облегчить тяжкое бремя платежей по ипотечной ссуде. Для этого всего лишь нужно проверить, что предлагают вам другие страховые компании.Что же такое ипотечная страховка? Так называется обязательное страхование жизни покупателя недвижимости. Этот полис – на иврите «битуах хаим» - гарантирует банку выплату ипотечной ссуды, если заемщик вдруг преждевременно скончается. Хотя в страховой компании AIG, например, «битуах машканта» включает также случаи обнаружения смертельных заболеваний и установления постоянной инвалидности. Вторая часть страховки – «битуах мивне» - защитит банк и владельцев жилья в случае значительного повреждения недвижимости и снижения ее стоимости.Чтобы сэкономить на этих, безусловно, необходимых и полезных для каждой из сторон вещах, следует изучить рынок и получить предложения из нескольких страховых компаний. Но при этом не надо сразу же соглашаться на самую низкую цену: важно проверить, что включает полис, и внимательно изучить его условия.Сфера ипотечного страхования имеет свою специфику, поэтому стандартное решение иногда оказывается более дорогим или же не обеспечивает полноценной защиты. Некоторые ипотечные полисы страхования строения не предусматривают возмещения ущерба третьей стороне, в них нельзя добавить пункты о ремонте бытовых электроприборов и несчастных случаях в доме и т.д., и т.п. Компания AIG Israel уже 15 лет специализируется на разработке и оказании услуг ипотечного страхования. За это время ей удалось разработать если не всеобъемлющие, то, по крайней мере, максимально широкие программы, которые включают уникальные компоненты.В частности, если у застрахованного будет обнаружено смертельное заболевание, AIG еще при его жизни выплатит 50% от установленной в полисе суммы – для покрытия остатка долга по ипотечной ссуде.При одновременной смерти обоих супругов в результате одного страхового случая остаток ипотечной ссуды в банке будет погашен, а кроме того, такая же сумма будет выплачена их законным наследникам, указанным в полисе.Ипотечная страховка AIG уникальна еще и тем, что предусматривает защиту владельцев жилья не только в случае смерти застрахованного, но и если он не сможет продолжать работать по причине полной инвалидности. Если застрахованный получает полную пожизненную инвалидность со степенью нетрудоспособности не менее 75% , по условиям полиса, AIG выплачивает банку остаток ипотечной ссуды вместо него и тем самым снимает с его семьи бремя выплаты долга.Это очень важное дополнение, потому что чаще всего, когда один из кормильцев теряет способность зарабатывать из-за инвалидности, его семье, и без этого оказавшейся в очень тяжелой ситуации, приходится месяц за месяцем возвращать «машканту».AIG предлагает заинтересованным в ипотечном страховании также множество других преимуществ и дополнений, которые обеспечивают гибкость условий и адаптацию полиса к индивидуальным потребностям. К примеру, при приобретении страховки строения клиенты получают скидку с базовой премии. А застраховав еще и содержимое квартиры, сразу будут иметь право на дополнительную скидку с суммы премии за «битуах дира», и т.д. Кроме того, можно включить в полис защиту содержимого квартиры от кражи, пожара и т.д. И конечно же, компания обеспечивает своим клиентам аттрактивные цены и высочайший уровень сервиса, который отвечает международным стандартам.По расчетам калькулятора для сравнения страховых полисов, расположенного на сайте Министерства финансов Израиля, ипотечное страхование жизни в AIG обойдется вам дешевле всего.Для дополнительной информации и получения индивидуального предложения обращайтесь на сайтили по телефону 1-800-400-400