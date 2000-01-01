25.12 15:45 MIGnews.com

После кризиса: Израильтяне и Эль-Аль

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Наиболее затяжной и острый кризис в отношениях между руководством авиаперевозчика «Эль-Аль» и пилотами, похоже, остался позади, и теперь руководство может приступать к анализу ущерба, который был нанесен имиджу бывшего национального перевозчика в глазах пассажиров. Только за последний месяц было отменено 17 рейсов, в СМИ публиковались постоянные выбросы как со стороны пилотов, так и со стороны руководства, а прибыль компании рухнула в третьем квартале текущего года на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.Чтобы проверить влияние кризиса на потенциальных клиентов авиаперевозчика, финансовое издание TheMarker провело исследование, в котором только 36% опрошенных подтвердили, что продолжат летать самолетами «Эль-Аль» и что им важно поддержать местную авиакомпанию. 21% опрошенных заявили, что потеряли доверие к компании и не намерены пользоваться ее услугами. Опрос показал, что общественность так и не поняла, кто же был виноват в возникновении кризиса. 40% полагают, что причиной кризиса стало желание руководства навести порядок в зарплатах и условиях труда пилотов, 35% считают, что инициаторами стали работники, требующие улучшить условия труда. Четверть опрошенных не имеют понятия о причинах возникновения кризиса, но в результате забастовочных акций 36% респондентов заявили, что больше не полагаются на летчиков «Эль-Аль», а 30% отметили, что не полагаются на руководство компании.Фактически израильтян не интересует кто прав и кто виноват, их интересует ущерб, который забастовочные акции нанесли пассажирам. Поэтому только 36% опрошенных продолжат летать «Эль-Эль» — в основном это те, кому важна безопасность полета и поддержка местных авиакомпаний. Вместе с этим, как показало исследование, наиболее важным параметром для израильтян при выборе авиакомпании является стоимость полета (41%), и только затем надежность компании, работа согласно расписанию и отношение к клиентам. Только 21% израильтян считают безопасность наиболее важным фактором и всего 3% израильтян заявили, что готовы принести в жертву стоимость полета, безопасность и качество ради того, чтобы лететь с израильской авиакомпанией.