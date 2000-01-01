25.12 20:07 MIGnews.com

Израиль. Суд вступился за пожилых

Поделиться

Все по теме

Комментарии

На рынке труда становится все хуже, причем как молодым, так и пожилым. Найти хорошую работу тяжело и тем, и другим, потерять работу легко и тем, и другим. Но если у молодых есть их молодость, надежда, стремления, вера в себя, то у пожилых всего этого уже нет. Что превращает их в полностью зависимых от работодателя, от его настроения, которое может измениться в один не совсем прекрасный день, превратив занятого и зарабатывающего себе на жизнь пожилого человека в выброшенного за борт старика, которого никто уже не возьмет на работу и которому придется жить только на пособия. Естественно, речь идет о наиболее слабых слоях населения, которые в нашем обществе, парадоксальным образом, составляют большинство.Это картина в целом. Теперь о прецеденте. Там, где государство не нашло путей решения, их нашел суд по трудовым конфликтам, приняв прецедентное решение: при принятии решении об увольнении работника, работодателям теперь придется принимать во внимание его возраст. При рассмотрении иска 63-летней работницы, которую решили уволить после 18 лет работы на предприятии, судья Идит Ицикович написала в своем постановлении, что работодатель не учел преклонный возраст работницы и она попала «под общую метлу» во время сокращения кадров. Судья отметила, что несмотря на то, что работодатель смог доказать тот факт, что причиной сокращения кадров являются бюджетные трудности, с которыми столкнулось предприятие, он обязан был принять во внимание возраст работницы. Игнорирование такого важного фактора при принятии решения об увольнении придает ему оттенок дискриминации.Тем более, что у пожилой женщины на иждивении сын инвалид, что позволяет ей «получить защиту» не только благодаря ее преклонному возрасту, но и благодаря параграфам закона о равенстве для людей с ограниченными возможностями. Именно поэтому работодатель был обязан принять во внимание все обстоятельства и попытаться найти альтернативное решение для работницы, в частности сокращение ставки или поиск другой должности. Чего не было сделано. Поэтому суд по трудовым конфликтам обязал работодателя выплатить работнице компенсацию в размере 12 месячных зарплат (около 110 тысяч шекелей), а также дополнительную компенсацию за нанесенный моральный ущерб в размере 50 тысяч шекелей.В постановлении суда написано, что при принятии решения о размере компенсации суд принял в расчет безответственность работодателя, дискриминацию при увольнении, а также личные обстоятельства истца и ее стаж работы на предприятии. После увольнения пожилая женщина не смогла найти работу, что послужило доказательством ущерба, поскольку в возрасте 64 лет она оказалась вне рынка труда, чего скорее бы всего не произошло, не будь она уволена по независящим от нее причинам. Суд также обязал работодателя оплатить судебные издержки в размере 20 тысяч шекель.