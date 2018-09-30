Кредит: брать иль не брать? Вот в чем вопрос.

Испокон веков человечество пытается решить, кто в семье главный - мужчина или женщина? Есть ли жизнь после смерти (и на Марсе)? Что лучше - Nikon или Canon? И стоит ли брать кредиты или лучше держаться от них подальше?
Из истории и литературы мы знаем о злобных ростовщиках и несчастных должниках, а СМИ периодически сообщают нам о впавших в долги знаменитостях, обанкротившихся бывших миллионерах или московских старушках, потерявших последнюю квартиру. Все эти реальные и вымышленные истории воспитали в нас стереотип, что брать кредиты без крайней необходимости не нужно. В нашем сознании крепко укоренились догмы типа " в газетах пишут правду", "партия – наш рулевой", "берешь на время и чужое, а отдаешь свое и навсегда". И по приезду в Израиль мы оказались перед выбором: жить теми стигмами, меняя лишь название партий, газет и продуктов, или открыть сознание для жизни в современном мире.
А она такова, что уроженцы страны не боятся ссуд. Как правило, спокойно их берут и не торопясь отдают.
И речь сейчас не только и не столько об ипотеке, ссудах на покупку чего-то вроде машины, открытие бизнеса или высшее образование, а о кредитах на самые разные нужды.
Новогодняя поездка в Европу всей семьей? Юбилей или свадьба? Новая удобная мебель? Да мало ли еще что… Достаточный ли это повод для того, чтобы взять ссуду? Решать, конечно, вам, но ведь воспоминания о заснеженной Праге или ярмарках Будапешта останутся с вами на многие годы, хорошая мебель прослужит очень долго, а уж свадьбы и другие торжества в Израиле вполне могут хотя бы частично окупиться подарками от приглашенных гостей.
Спору нет, если вы не работаете, у вас нет постоянного дохода, то и взаймы брать не стоит. Но если вы работающий человек со стабильным доходом, то в преддверии крупных трат определенно стоит взвесить возможность взять кредит. Почему? Да потому что с нынешней низкой учетной ставкой проценты на ссуды тоже сократились и уже не растут в арифметической прогрессии, как это было еще лет 7-8 назад.
Однако бросаться в омут головой, как говорит старая, но не потерявшая актуальности, мудрость, тоже не надо. Если вы решили, что не стоит откладывать жизнь в долгий ящик, отодвигая радость в туманное будущее, ваше следующее действие – с умом выбрать место, где можно удобно и быстро получить ссуду на хороших условиях. Без гарантов, залогов и долгих бюрократических процедур.
Обычно ссуды берут в банках, но сейчас значительно быстрее можно взять деньги в кредитных компаниях.
Cамой крупной из таких компаний в Израиле* сегодня является «Исракарт». Она предлагает ссуды до ста тысяч шекелей на любые цели, без гарантов и залога и что важно, не только владельцам их кредитных карточек, но и любому гражданину Израиля, клиенту любого банка и любой кредитной компании.
Компания предоставляет чрезвычайно гибкие и удобные варианты возврата сроком от 18 до 60 месяцев, а при необходимости - с отсрочкой начала погашения ссуды на 6 месяцев.
Поэтому, если вы решили взять ссуду на осуществление давнего желания и хотите получить её на хороших и удобных условиях, непременно обратитесь в «Исракарт».
В соответствии с разрешением и условиями компании. Ссуду предоставляет «Исракарт мимун Лтд». Несвоевременный возврат ссуды чреват начислением штрафных процентов и обращением в службу судебных исполнителей.
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*На основании финансовых отчетов трех компаний кредитных карт, опубликованных на их сайтах 30.09.18.