25.11 12:15 MIGnews.com

СМИ: ЦБ Израиля снизит базовую ставку

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Центральный банк Израиля может понизить базовую ставку по кредитам до 0,1% на фоне необычно низкой инфляции, неоднозначных данных по экономике и сильного шекеля.Об этом сообщает интернет-издание Haaretz со ссылкой на опросы финансовых аналитиков, проведенные изданиями Bloomberg и Reuters.Так, 11 из 19 аналитиков, опрошенных Bloomberg, ожидают снижения ставки с 0,25% до 0,1%. Остальные 8 экспертов заявили, что не прогнозируют никаких изменений. Среди аналитиков Reuters понижения учетной ставки ждут 10 из 16 специалистов, тогда как остальные также не прогнозируют изменений.Центральный банк Израиля объявит о своем решении в понедельник 25 ноября, около 16:00.