25.11 18:38 MIGnews.com
Поляки хотят увеличения расходов на оборону
72% поляков считают, что правительство должно увеличить расходы на оборону, об этом свидетельствует результат международного опроса Ipsos.
Опрос касался восприятия глобальных угроз в различных странах мира. Его результат объявили на Международном форуме по безопасности, который состоялся в канадском Галифаксе.
Высокий процент людей, которые поддерживают повышение оборонных расходов, только в Индии - 81%. Средний показатель в 28 опрошенных странах составил 51%, пишет Polandin
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40% поляков считают, что риск вооруженного конфликта с участием их страны в следующем году очень или вполне реален. Средний мировой показатель составляет 48%.
В то же время только 34% польских респондентов верят, что правительство способно обеспечить высокий уровень безопасности и защиты.
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