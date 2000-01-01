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Скандальный создатель WeWork приложил руку к `сделке века` | Фото:25.11 11:30   MIGnews.com

Скандальный основатель WeWork приложил руку к сделке века

У основателя коворкинг-стартапа WeWork Адама Неймана начала развиваться мания величия, и он все чаще считал себя мировым лидером.

Об этом со ссылкой сразу на нескольких топ-менеджеров WeWork, пожелавших остаться анонимными, сообщает интернет-издание Vanity Fair в статье, посвященной краху компании Неймана.

По данным источников издания, в последние месяцы руководители компании были шокированы, обнаружив что Нейман участвовал в продвижении "сделки века".

Так, Нейман помог зятю президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Джареду Кушнеру разработать план урегулирования арабо-израильского конфликта. Тот, в свою очередь, якобы поручил директору по развитию WeWork Рони Бахару нанять рекламщиков для создания для Кушнера промо-видео, которое должно было бы расписать позитивные изменения для сектора Газа.

По словам Бахара, он только посоветовал Нейману рекламное агентство, однако и ресурсы компании при этом якобы не использовались.

Отметим, соответствующее видео стало частью презентации Кушнера по экономическим аспектам мирного плана.

"По мере роста компании, особенно после инвестиций в $4,4 млрд, мессианство Неймана стало больше похоже на манию величия. Когда Адам оказался перед мировыми лидерами, он начал думать, что он один", - говорят источники издания, отмечая, что он обсуждал кризис сирийских беженцев с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и городское планирование с мэром Лондона Садиком Ханом.


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