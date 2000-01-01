Джефф Безос потерял за сутки почти $7 млрд

Глава компании Amazon Джефф Безос, являющийся самым богатым человеком в мире, за сутки потерял почти $7 млрд. Причиной финансовых потерь стало падение котировок компании после предоставленного инвесторам отчета о результатах за третий квартал текущего года.
В отчете, представленном 24 октября, отмечается, что за третий квартал текущего года операционный доход Amazon снизился до $3,2 млрд по сравнению с аналогичным периодом в 2018 году, когда этот показатель составлял $3,7 млрд. Также отмечается снижение чистой прибыли компании с до $2,1 млрд против $2,9 млрд за аналогичный отчетный период в прошлом году. Об этом сообщает издание Forbes.
После того, как был представлен отчет, стоимость ценных бумаг компании снизилась на 9%, что стало причиной потери Безосом $6,9 млрд.
Отмечается, что в случае, если котировки акций Amazon продолжат падение, Безос потеряет статус самого богатого человека в мире и уступит первое место в списке миллиардеров Bloomberg Billionaire Index главе компании Microsoft Биллу Гейтсу.