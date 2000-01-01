Посол Катара привез деньги в Газу в рамках финансовой помощи

Уточняется, что это последняя из серий выплат, которые передавал посол Катара в секторе Мохаммед аль-Эмади. Деньги предназначены для покрытия расходов на электричество, зарплату и помощь нуждающимся семьям.
В пятницу 100 тысяч палестинских семей должны получить ежемесячную выплату в размере 100 долларов.
Стоит отметить, что 6 мая Катар объявил о планах направить 480 миллионов долларов на Западный берег и в Газу, чтобы "помочь братскому народу в удовлетворении основных потребностей". Чиновники ПА позже заявили, что Доха перечислит 300 млн в виде займов в Рамаллу и 180 млн в Газу.
Как сообщалось, Израиль за последние месяцы также незаметно предоставил некоторую помощь в рамках неофициального перемирия при посредничестве Египта в обмен на уменьшение ракетных обстрелов и сокращение еженедельных мятежей вдоль границы. Это позволило Катару доставить миллионы долларов наличными, чтобы ХАМАС мог платить своим служащим, а ООН могла активизировать усилия по оказанию помощи.